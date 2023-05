Carro eléctrico de 20 mil pesos, ¿puede circular en México?

En redes sociales se ha popularizado un pequeño carro eléctrico, de un costo aproximado a 20 mil pesos mexicanos, que se puede importar desde China, pero, ¿podría circular legalmente en México?

El auto eléctrico más barato del mundo

Los videos en diversas redes sociales han causado furor en el mundo, porque anuncian un vehículo eléctrico de origen chino en un precio equivalente a unos 20 mil pesos mexicanos, es decir, unas 11 veces menos que lo que cuesta actualmente el vehículo nuevo más económico en el país.

Por supuesto, del carro eléctrico sería un gasto de 20 mil pesos, más impuestos y la tarifa del envío. Una empresa de ventas por internet ofrece enviarlo a diferentes lugares del mundo, entre ellos México.

En una página de ventas en línea de China, el pequeño carro está disponible en precios al mayoreo y al menudeo, en distintos colores. Es un vehículo cuya velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora.

Y aunque suene atractivo adquirir un carro eléctrico por poco dinero, la empresa fabricante no cuenta aún con distribuidores en México.

¿Puede circular en México el carro eléctrico de 20 mil pesos?

¿Y qué dice al respecto la industria automotriz de México?

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca, Alberto Bustamante, director de la Industria Nacional de Autopartes, explica: “No pueden circular hoy en México por la propia norma, pudieran circular si cumplen con estas medidas de seguridad, frenos ABS, bolsas de aire en postes y frontales, y sistema de estabilidad, cosa que no tienen, no son vehículos seguros”.

Y lo más importante: si lo compra y circula por calles de México, se lo pueden llevar al corralón. “Al no cumplir con la norma no pueden ser importados a México y no pueden ser comercializados en nuestro país, si uno de estos vehículos se encuentra circulando en cualquier parte del territorio nacional quiere decir que no entró por una aduana pagando o cumpliendo con los requisitos de importación, por lo tanto no es legal”, señaló Alberto Bustamante.