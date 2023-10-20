¡Una nueva experiencia interactiva llega a TikTok! Se trata del reto de Cartas Disney 100, un juego donde las historias, la magia y los recuerdos se unen para festejar el centenario de la compañía del ratón más famoso del mundo.

El nuevo reto de TikTok de Disney tendrá una duración de cuatro semanas. La primera ya comenzó (va del 16 al 23 de octubre) y consiste en coleccionar una serie de cartas para ganar un marco de perfil con temática. Si tú también quieres participar, te explicamos cuáles son las reglas y hasta un par de trucos extras.

¿Cómo se juegan las cartas Disney 100 en TikTok?

Sumarse al nuevo reto de TikTok es muy sencillo, solo tienes que abrir la aplicación desde tu dispositivo móvil y buscar en el ícono de una lupa: 'Disney 100'. Posteriormente, deberás dar clic en la página en la imagen superior para comenzar a jugar y obtener tus primeras tres cartas.

¿Cómo empezar a obtener las Cartas Disney 100 en TikTok?

¿Cómo se cambian las cartas repetidas del reto Disney 100 en TikTok?

Si quieres obtener las demás cartas Disney 100 en TikTok tienes que cumplir los siguientes retos:



Publicar un video: 2 cartas Seguir una cuenta oficial de Disney: 1 carta Mirar un video de Disney: 2 cartas Compartir la página Disney 100: 1 carta Responder al cuestionario diario de Disney: 2 cartas Abre la aplicación Disney+: abrir 3 cartas

Aunque deberás tener cuidado porque las cartas que se obtengan en los retos pueden estar repetidas; sin embargo, puedes cambiarlas fácilmente con otros usuarios, solo presionando la tarjeta que deseemos intercambiar y listo, se desplegará un pequeño menú con tus contactos para que sea enviada al destinatario de tu preferencia.

Cartas Disney 100: Respuestas del cuestionario (semana del 16 al 23 de octubre)

¡Un par de tips! Para obtener el marco de perfil con el sombrero de Woody, que puedes usar en tu foto de perfil, tendrás que contestar el cuestionario de la semana del 16 al 23 de octubre y si aún no sabes las respuestas, aquí te las compartimos:



¿Qué animador de Disney dio vida al Genio de Aladdin?

Eric Goldberg es el animador original de Aladín en 1992, asignado para dar vida a ‘El Genio’.



Verdadero o falso: ¿Se usan más de 84 efectos especiales en Aladdin de Broadway?

En Aladdín de Broadway se utilizan 84 efectos especiales que incluyen una alfombra mágica voladora. La respuesta es VERDADERA.



¿En cuántos cortometrajes aparece Pluto entre 1930 y 1953?

Pluto apareció en 89 cortometrajes entre 1930 y 1953.



En Tarzán, ¿quién le puso la voz a Terk?

La película de Tarzán se estrenó en 1999. Para el personaje de Terkina ‘Terk’, el actor de voz original es Rossie O’Donnell y el actor de doblaje es Gabriela Teissier.



En Cenicienta 1950, ¿qué es lo primero que transforma el hada madrina?

La calabaza se convierte en la carroza que lleva a Cenicienta al baile.



¿Qué mutante hace el famoso sonido '¡snikt!' cuando usa sus poderes?

El mutante que hace '¡Snikt!' es Lobezno en el manga Lobezo: ¡Snikt! (Wolverine: Snikt!) de Tsutomu Niheib.



¿Cuál es el campus que se inauguró en Disney California Adventure en el año 2021?

El Avengers Campus se abrió en 2021 en el parque de diversiones Disney California Adventure Park en Anaheim, California, EEUU.



¿Qué corto de Pluto recibe un Oscar en 1942?

El corto de Pluto que recibió un Óscar en la categoría de mejor cortometraje animado en 1942, se titula ‘Lend a Paw’