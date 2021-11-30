Construyen una casa réplica del Taj Mahal, en India

Un hombre de la India ha construido una casa para su esposa haciendo una réplica del famoso monumento al amor, el Taj Mahal.

Anand Prakash Chouksey, un maestro en el estado central de Madhya Pradesh, construyó la casa como una réplica a escala del edificio de fama mundial como muestra de su amor por su esposa.

Con cuatro dormitorios, una biblioteca y una sala de meditación construida a pedido de la esposa de Chouksey, la casa réplica también cuenta con un techo abovedado y un intrincado tallado así como decoraciones doradas en el interior.

"Ella solo tenía una demanda con esta casa y era que quería una buena sala de meditación. Entonces, les dije a los ingenieros que pusieran un enfoque especial en la sala de meditación", dijo Chouksey sobre su esposa.

VIDEO: A lovestruck and historically minded Indian husband has emulated the world's most famous display of marital devotion by building for his wife a replica of the Taj Mahal pic.twitter.com/ykQQGCczXT — AFP News Agency (@AFP) November 29, 2021

La familia visitó el Taj Mahal en Agra y utilizó imágenes de Internet para obtener las medidas exactas del monumento romántico reducido para su construcción.

"Queríamos hacer una versión exacta en miniatura del Taj Mahal, perfectamente a escala, cada centímetro", dijo el hijo de Chouksey, Kabir Chouksey. Agregó que al ser una réplica: "Tuvimos que reconstruir algunos arcos tres o cuatro veces porque había alguna diferencia, a veces la diferencia era tan pequeña que era insignificante a la vista".

Los encargados fueron escultores del estado oriental de Bengala Occidental, mientras que otros artesanos que trabajaron en la casa vinieron de toda la India. La construcción de la casa réplica costó cerca de $260,000 dólares.

El mini-Taj Mahal de Chouksey está abierto a los visitantes, al igual que su homólogo más famoso, pero solo durante el horario escolar.

La atracción más conocida de India, el Taj Mahal, fue encargado en 1632 por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su difunta esposa Mumtaz y es visitado por casi siete millones de turistas al año, según datos oficiales.