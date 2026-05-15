‘Sentí el cuchillo en mi costilla’: El dramático relato del maestro apuñalado por un estudiante en secundaria de Tabasco

¡Maestro apuñalado en Tabasco! Lo que comenzó como una clase de pintura terminó en una escena de terror. Daniel García, maestro de artes visuales en una secundaria de Tabasco, fue atacado por la espalda con un cuchillo por uno de sus alumnos mientras impartía clases frente a decenas de estudiantes.

El caso genera gran conmoción nacional, además de que reaviva el debate acerca de la violencia escolar, la salud mental y la seguridad dentro de las escuelas mexicanas. En entrevista con nuestro compañeros de Hechos AM, el docente narró cómo ocurrió el ataque y cómo logró sobrevivir: “Sentí la punta de un cuchillo en mi costilla. Cuando volteé, el alumno ya me estaba atacando”, reveló a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias, durante este Día del Maestro 2026.

¿Cómo ocurrió el ataque al maestro en Tabasco?

De acuerdo con el testimonio de Daniel García, los hechos ocurrieron mientras los estudiantes trabajaban en un proyecto artístico sobre valores humanos. El maestro de Tabasco explicó que atendía dudas de dos alumnas cerca de su escritorio cuando el estudiante, un menor de segundo de secundaria, permaneció varios minutos a su lado aparentando interés por la actividad.

Cuando las alumnas regresaron a sus lugares, el profesor se inclinó para recoger un objeto y fue entonces cuando ocurrió la agresión: “Empezó a lanzar cuchillazos hacia mi cara y mi pecho. Yo reaccioné por instinto y logré sujetar el arma con la mano”, señaló el docente tabasqueño. El maestro sufrió heridas en una mano y una lesión en la costilla izquierda, aunque aseguró que ninguna pone en riesgo su vida.

Maestro relata cómo fue atacado por un alumno en Tabasco



Daniel García, maestro de artes visuales en una secundaria de Huimanguillo, #Tabasco, narró en entrevista cómo un alumno de segundo grado lo atacó con un cuchillo mientras daba clases.



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¿Qué pasó con el estudiante agresor de maestro en Tabasco?

El caso ya es investigado por autoridades especializadas en adolescentes. Daniel García confirmó que presentó la denuncia correspondiente, aunque aclaró que no busca perjudicar al menor: “Creo que necesita ayuda psicológica. Nunca imaginé que pudiera hacer algo así, era un alumno tranquilo e introvertido”, señaló.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco también informó que acompaña legalmente al maestro y exigió reforzar las medidas de seguridad en escuelas.

Ataque contra maestro en Tabasco: ¿Por qué preocupa este caso en México?

El ataque contra maestro en Tabasco ocurre en medio de una creciente preocupación por hechos violentos en planteles educativos del país. Especialistas en educación y salud mental advierten sobre la necesidad de fortalecer programas de atención emocional, protocolos de prevención y revisión de seguridad escolar.

El secretario sindical Valdemar Torres afirmó que el problema debe involucrar a toda la sociedad: “La educación y la seguridad de los jóvenes no es tarea exclusiva de los maestros. Es responsabilidad de todos”, declaró en Hechos AM. Mientras Daniel García se recupera físicamente, su historia deja una pregunta que preocupa a miles de familias y docentes en México: ¿están realmente seguras las escuelas del país?

