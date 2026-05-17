Desbordamiento del Río Hondo en Naucalpan, Edomex, deja a familias viviendo en la calle

El peligro que los vecinos de Naucalpan denunciaron por años terminó por materializarse. Un tramo del Río Hondo, que durante décadas ha sido utilizado como un basurero clandestino lleno de cascajo, llantas y sillones viejos, se tapó por completo tras las últimas tormentas, provocando una inundación que arrasó con el patrimonio de los habitantes más vulnerables.

Entre llantas, muebles y cascajo viven decenas de familias en Naucalpan tras el desbordamiento del Río Hondo.



Doña María perdió su casa y ahora sobrevive bajo una lona con 20 familiares, mientras denuncian abandono de autoridades.



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Una vivienda destruida y 21 personas en la calle

La casa de doña María quedó completamente inhabilitable. En una sola noche, el agua sucia entró con fuerza y destruyó los muebles y las estructuras de su hogar.

Hoy, esta mujer de la tercera edad, que padece diabetes y problemas del corazón, vive a la intemperie junto a 20 integrantes de su familia.

Su único refugio contra el clima es una lona amarrada en la banqueta, espacio que también comparte su nieto, un bebé de apenas tres meses de nacido.

El dilema de una abuela enferma

Sin acceso a sus medicamentos y con la preocupación de no tener un techo, doña María relató el dolor de ver a los suyos en estas condiciones. “Por mí tan fácil morir, no tomo mi medicina y me muero, ¿pero a mis nietos a dónde los voy a dejar?”, expresó ante las cámaras.

La mujer exige un apoyo urgente para reubicar a los niños, ya que las condiciones sanitarias en la calle empeoran con cada hora que pasa tras la inundación.

Funcionarios intentan ocultar a los damnificados por desbordamiento del Río Hondo

La tensión aumentó en la zona de desastre cuando una “Servidora de la Nación” se acercó al grupo de familias afectadas. Sin embargo, los vecinos denunciaron que la intención del personal federal no era entregar cobijas o alimentos, sino presionar a los damnificados para que se movieran de lugar, lejos de las cámaras de Azteca Noticias.

Dulce Azucena, otra de las afectadas, acusó que las autoridades solo simulan trabajar cuando los reporteros están transmitiendo en vivo.

🚨 En Naucalpan, #Edomex, viviendas asentadas sobre el Río Hondo permanecen en riesgo de colapso desde hace semanas



🎥 Nuestro compañero Hugo Vela (@velahugo) reporta desde la zona esta situación; sin embargo, denunció haber sido amedrentado por autoridades mientras realizaba su… pic.twitter.com/uINSPScpNF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 16, 2026

Policías municipales hostigan la labor periodística

El intento de censura no se limitó a los servidores públicos. Elementos de la Policía Municipal de Naucalpan también arribaron al sitio de la inundación, pero en lugar de agilizar los trabajos de limpieza o resguardar la seguridad de la lona familiar, se dedicaron a amedrentar al equipo de reporteros.

Los uniformados trataron de obstruir las grabaciones, argumentando que la prensa no tenía derecho a documentar las omisiones de las autoridades en el Río Hondo.

El abandono en las zonas de alto riesgo

El caso de doña María refleja el abandono estructural en los límites de Naucalpan. El río sigue lleno de desechos y los pronósticos de lluvia indican que el nivel del agua podría volver a subir.