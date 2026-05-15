Fan Festival 2026: la cancha se expande y la fiesta llega al Parque Fundidora

Nuevo León dio un paso más rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ con la presentación oficial del Fan Festival.

El espacio que buscará llevar la experiencia mundialista más allá de los estadios y convertir a la ciudad en un punto de encuentro para aficionados locales, nacionales e internacionales, dándole su propio toque muy norteño.

La revelación se realizó en la nave sopladores de Parque Fundidora, recinto que será sede del Fan Fest, durante 21 días.

Además de que el parque no será la única sede, ya que el Estadio Monterrey también albergará diferentes actividades del Fan Fest durante los partidos mundialistas.

“No va a haber otra sede como Nuevo León, el mejor estado de México”, dijo Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León.

“El Fan Fest va a pasar todos los juegos, en el Parque Fundidora”, dijo Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Artistas únicos en el Fan Fest 2026

Aunque el enfoque principal será la experiencia futbolística y cultural, también se reveló el cartel musical que acompañará el evento, donde destacan artistas como Chayanne, Enrique Iglesias, Imagine Dragons y Grupo Firme, hasta clásicas agrupaciones como El Gran Silencio, Caballo Dorado y demás grupos y artistas locales y nacionales que se presentarán entre junio y julio de 2026.

“Con esto el mundial no solo se va a vivir en la cancha. Aquí en Parque Fundidora”, explicó Samuel García, gobernador de Nuevo León.

El Fan Festival que se desarrollará en Parque Fundidora y el Estadio Monterrey a partir del 11 de junio de 2026 formará parte de las actividades oficiales que harán de Nuevo León una de las mejores sedes del Mundial 2026.