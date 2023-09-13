Condenan a 35 años al peruano feminicida de la mexicana Blanca Arellano

El peruano Juan Villafuerte fue condenado a 35 años de cárcel por el feminicidio de la mexicana Blanca Arellano Gutiérrez, quien fue su pareja y a quien asesinó en noviembre del año pasado.

“Se le impone 35 años de pena privativa de libertad y vencerá el 17 de noviembre del 2057”, fue la sentencia otorgada por el magistrado René Holguin en Perú. Además de la sentencia, también deberá realizar el pago de una reparación civil.

“Fijamos por concepto de reparación civil la suma de 50 mil soles a favor de los herederos legales de la agraviada Blanca Olivia Arellano Gutiérrez”

El juzgado anunció que la lectura integral de la sentencia y el traslado de Villafuerte será el próximo 22 de septiembre a las 16:30 horas.

El feminicida peruano cumple prisión preventiva desde noviembre del 2022, cuando ocurrió el crimen y el sujeto fue detenido por las autoridades del país andino.

¿Qué le pasó a Blanca Arellano?

Blanca Arellano conoció a Juan Villafuerte a través de un juego en Internet en 2021. En julio del 2022 viajó a Perú para conocerlo, unos meses después, en noviembre, su familia reportó su desaparición.

Tras unos días de búsqueda, el cuerpo de Blanca Arellano fue encontrado descuartizado en una playa de Huacho. Las autoridades peruanas detallaron que la cabeza, dorso y brazo izquierdo fueron localizados entre el 9 y el 10 de noviembre en la playa de la zona de Huacho.

Los forense indicaron que la mano izquierda no tenía huellas dactilares, y el asesino le quitó la piel de la cara, con la intención de que la víctima no fuera reconocida.

Finalmente, los expertos indicaron que los órganos fueron sustraídos y que los cortes realizados al cuerpo se llevaron a cabo de forma profesional y con un bisturí.