Detienen a adolescentes por supuesto abuso de una compañera de escuela en Valencia, España

Tres menores de edad fueron detenidos en Valencia, España por su presunta participación en el abuso sexual de una adolescente (compañera de escuela de algunos de ellos), en un caso que es investigado por autoridades locales.

Los hechos ocurrieron a inicios de febrero y derivaron en una denuncia que permitió a la policía identificar a los implicados.

En el caso también está relacionado un cuarto menor, cuya situación legal es distinta debido a su edad.

🇪🇸 | Tres menores de 14 y 15 años detenidos en Valencia por presunta violación grupal a otra menor.



Además se les imputa delito contra la intimidad y revelación de secretos, por grabar y difundir imágenes del acto sin consentimiento.

¿Qué se sabe del abuso sexual en Valencia?

De acuerdo con las investigaciones, la agresión ocurrió el 10 de febrero en los baños de un centro comercial, donde la víctima, una adolescente de 13 años, fue atacada por varios menores.

La Policía de Valencia detuvo a tres adolescentes de entre 14 y 15 años, señalados como presuntos responsables del delito de agresión sexual con acceso carnal.

El caso salió a la luz tras la denuncia de los familiares de la víctima y la intervención del entorno escolar, donde comenzaron a circular indicios de lo ocurrido.

Grabaron y difundieron el ataque

Uno de los elementos que agrava el caso es que los menores grabaron la agresión con un celular y posteriormente difundieron las imágenes.

Por estos hechos, además del delito de abuso sexual, también enfrentan acusaciones por delitos contra la intimidad y revelación de secretos.

Las investigaciones apuntan a que el contenido habría sido compartido incluso con otros compañeros, lo que amplificó el impacto del caso.

El cuarto implicado es inimputable

En los hechos también participó un menor de 13 años, quien no fue detenido debido a que, conforme a la legislación española, es considerado inimputable.

Esto significa que no puede enfrentar un proceso penal como los otros implicados, aunque las autoridades pueden aplicar medidas de protección o intervención.

¿Qué medidas han tomado las autoridades?

Los tres menores detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que impuso medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

Además, quedaron bajo un esquema de libertad vigilada mientras continúa la investigación del caso.

Violencia entre menores y el impacto de la difusión digital

Casos como este ponen en alerta a autoridades sobre el papel de las redes y los dispositivos móviles en delitos cometidos por adolescentes.

Autoridades y especialistas han advertido que la grabación y difusión de agresiones no solo agrava los delitos, sino que amplifica el daño a las víctimas, al extender el impacto más allá del momento de los hechos.

La circulación de contenido entre jóvenes puede facilitar la exposición de la víctima y complicar las investigaciones, además de abrir nuevas líneas de responsabilidad penal.