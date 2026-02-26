Captan en VIDEO impactante erupción de volcán de lodo en Colombia; deja destrozos y caos

Una erupción de un volcán de lodo sorprendió la tarde del 25 de febrero de 2026 a habitantes de San Juan de Urabá, en Antioquia, Colombia. El fenómeno quedó grabado en video y mostró una expulsión repentina de lodo, gases y una intensa bola de fuego que iluminó el cielo.

Así ocurrió la erupción del volcán en Antioquia, Colombia

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que la erupción del volcán fue reportada inicialmente cerca del sistema de acueducto. De manera preliminar, no se reportaron personas lesionadas.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) informó que, aunque la erupción causó pánico y caos en Colombia, no hay víctimas mortales; sin embargo, sí se confirmó la muerte de varios animales y daños en la vía hacia el corregimiento Siete Vueltas.

25 de febrero: se registra la erupción de un diapiro (volcán de lodo) en San Juan de Urabá.

El volcán expulsa lodo, gases y fuego visible desde municipios cercanos.

Autoridades activan protocolos tras la erupción en Colombia.

Cuatro viviendas son evacuadas como medida preventiva.

¿Qué daños dejó la erupción del en Colombia?

La erupción afectó accesos viales y obligó a evacuar viviendas cercanas al volcán; las autoridades señalaron que el equipo técnico fue enviado a la zona para evaluar el punto exacto de la emergencia.

"El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo reportó que se presentó la erupción de un diapiro (volcán) de lodo cerca a la planta de tratamiento del acueducto municipal", informó el Dagran en su cuenta oficial.

Además, precisó que “de manera preliminar no se reportan personas lesionadas”, pero se mantendrá vigilancia sobre el volcán tras la erupción.

Equipos pesados de construcción fueron enviados para despejar y rehabilitar las vías afectadas tras la erupción, mientras autoridades continúan monitoreando la actividad del volcán ante posibles nuevos episodios.

La erupción del volcán de lodo en Colombia quedó documentada en videos que muestran la magnitud del fenómeno y el momento exacto en que el material fue expulsado con intensidad.

¿Qué es un volcán de lodo y en qué se diferencia de un volcán tradicional?

Un volcán de lodo es una formación geológica que expulsa agua, gases y sedimentos desde el subsuelo, generalmente impulsados por la presión acumulada en capas profundas de la tierra. A diferencia de un volcán tradicional, no emite lava ni material incandescente proveniente de magma.

En lugar de roca fundida, libera lodo, arcilla y gases como metano, lo que puede generar columnas de fuego si estos se inflaman al entrar en contacto con el oxígeno.

Otra diferencia clave es su origen: los volcanes convencionales están ligados a actividad tectónica y cámaras magmáticas, mientras que los volcanes de lodo se relacionan con acumulaciones de sedimentos y presión de fluidos subterráneos.