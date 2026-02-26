“Responderemos en consecuencia”: Marco Rubio tras ataque fatal de Cuba contra embarcación de EU

Un ataque en aguas cubanas elevó la tensión entre Cuba y Estados Unidos (EU). Cuatro exiliados murieron y seis resultaron heridos después de que fuerzas de Cuba interceptaran una lancha rápida registrada en Florida que, según autoridades, abrió fuego contra una patrulla oficial.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reaccionó desde el Caribe y advirtió que EU obtendrá su propia información antes de fijar postura definitiva.

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", declaró Marco Rubio ante medios internacionales.

¿Qué se sabe del ataque en aguas de Cuba?

Miércoles: fuerzas de Cuba interceptan una embarcación proveniente de EU.

Autoridades cubanas reportan cuatro muertos y seis heridos tras el ataque.

Un comandante de la patrulla de Cuba también resultó herido.

Un sospechoso adicional fue detenido en territorio cubano.

El Ministerio del Interior de Cuba afirmó que el grupo ingresó armado y vestido con indumentaria camuflaje, con fusiles, pistolas y explosivos caseros. Según la versión oficial, el ataque tenía fines de infiltración.

Marco Rubio aclaró que no se trató de una operación de EU y que no había personal estadounidense involucrado; sin embargo, subrayó que la embajada en La Habana intentará verificar de manera independiente lo ocurrido en Cuba.

🇺🇸🇨🇺 | Marco Rubio sobre la muerte de cuatro personas que viajaban en una embarcación estadounidense y que fueron abatidas por la Guardia Costera de Cuba: «No voy a especular. Averiguaremos lo que pasó y responderemos en consecuencia». pic.twitter.com/oHjzr3NQSh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 26, 2026

Marco Rubio exige claridad tras el ataque en Cuba

"No vamos a basar nuestras conclusiones únicamente en lo que nos han dicho", sostuvo Marco Rubio, quien calificó como inusual un tiroteo en mar abierto de esta naturaleza.

El ataque ocurre en un contexto de presión creciente de EU hacia Cuba, incluyendo restricciones energéticas y tensiones diplomáticas acumuladas en los últimos meses. Marco Rubio reiteró que el gobierno estadounidense analizará todos los escenarios antes de responder.

El incidente añade un nuevo punto de fricción entre Cuba y EU, mientras ambos gobiernos sostienen posturas opuestas sobre el ataque; la narrativa oficial de Cuba habla de una infiltración armada; desde EU, Marco Rubio insiste en una revisión completa antes de determinar consecuencias.

Con el ataque bajo revisión, Marco Rubio dejó abierta la posibilidad de medidas adicionales una vez que EU confirme los hechos. Cuba mantiene bajo custodia a los sobrevivientes mientras continúa la investigación.