Once años después, el trágico caso del “asesinato de la maleta” en Bali da un nuevo giro

Tommy Schaefer salió de prisión en Indonesia después de cumplir 11 años condenado por el llamado " asesinato de la maleta " , uno de los casos criminales que más impacto internacional generó en Bali. La noche del martes fue deportado desde el Aeropuerto Internacional Ngurah Rai , tras completar su sentencia por el homicidio premeditado ocurrido en 2014.

Schaefer había sido condenado a 18 años de prisión por el asesinato de Sheila von Wiese-Mack, una socialité de Chicago cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta abandonada en un taxi estacionado en el exclusivo hotel St. Regis Bali Resort. El crimen ocurrió durante unas vacaciones familiares en la isla indonesia.

"Asesinato de la maleta": El crimen que estremeció a Bali

El caso se conoció mundialmente como el "asesinato de la maleta". La víctima, de 62 años , fue encontrada con signos de violencia en agosto de 2014; un día después del hallazgo, Schaefer y su entonces novia, Heather Mack, fueron detenidos por las autoridades.

En 2015, un tribunal de Denpasar declaró culpable a Schaefer por asesinato premeditado y lo sentenció a 18 años. Mack recibió 10 años como cómplice; durante el juicio, Schaefer alegó defensa propia, argumento que fue descartado por los jueces.

La investigación incluyó recreaciones en el hotel, análisis forenses e imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a la pareja manipulando equipaje antes de que el cuerpo fuera descubierto.

Reducciones de pena y nuevas condenas en caso "Asesinato de la Maleta"

Aunque la sentencia original fue de 18 años, Schaefer obtuvo reducciones por buena conducta que le permitieron salir antes. Tras cumplir 11 años en prisión, las autoridades migratorias confirmaron su deportación a Estados Unidos.

Heather Mack fue liberada en 2021 tras cumplir parte de su condena en Indonesia. Posteriormente, enfrentó un nuevo proceso judicial en Chicago y en enero de 2024 fue sentenciada a 26 años tras declararse culpable de conspiración para el asesinato de su madre.

El caso, que combinó lujo turístico y violencia familiar, dejó una huella duradera en Bali y en la opinión pública internacional. Con la deportación de Schaefer, se cierra uno de los capítulos judiciales más mediáticos de la última década en Indonesia.