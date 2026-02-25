Estados Unidos levanta restricciones en México tras muerte de ‘El Mencho'; embajada y consulados retoman operaciones

Estados Unidos levantó todas las restricciones impuestas a su personal en México luego de los episodios de violencia registrados tras la muerte de ' El Mencho ' , confirmada el 22 de febrero de 2026 en Jalisco; la embajada y los consulados informaron que operan nuevamente con normalidad.

Las restricciones habían sido activadas después del operativo en Tapalpa que derivó en la muerte 'El Mencho', líder del CJNG, lo que generó alertas de seguridad para ciudadanos y funcionarios de Estados Unidos en México. Tres días después, Washington dio por concluida la fase extraordinaria.

¿Qué informó Estados Unidos sobre las restricciones tras muerte de 'El Mencho'?

En su actualización final del 25 de febrero , la misión diplomática señaló que todas las restricciones relacionadas con los hechos del 22 de febrero quedaron sin efecto. Estados Unidos confirmó que vuelos, atención consular y desplazamientos volvieron a los niveles habituales.

Las recomendaciones se mantienen bajo el esquema estándar:

• Verificar el estatus de vuelos con aerolíneas.

• Seguir medios locales para actualizaciones.

• Atender indicaciones de autoridades mexicanas.

• Llamar al 911 en caso de emergencia.

Aunque no se reportaron cierres de carreteras oficiales, las restricciones iniciales respondieron al contexto de violencia derivado de la muerte 'El Mencho '.

Cronología que impactó a EU tras la muerte ‘El Mencho’

22 de febrero: operativo militar en Tapalpa confirma la muerte ‘El Mencho’.

Días posteriores: Estados Unidos activa restricciones para su personal en México.

25 de febrero: se levantan formalmente las restricciones.

Con la muerte 'El Mencho', agencias estadounidenses actualizaron su estatus oficial a "DECEASED" y retiraron la recompensa de hasta 15 millones de dólares vigente durante años.

Cifras tras el operativo contra 'El Mencho en México'

El despliegue incluyó acciones terrestres y aéreas. Autoridades mexicanas confirmaron múltiples enfrentamientos en Jalisco posteriores a la muerte 'El Mencho'; el balance oficial reportó bajas entre elementos de seguridad y un civil en medio de los disturbios.



25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos en Jalisco durante los hechos relacionados.

1 agente de la Fiscalía estatal muerto en los ataques posteriores.

1 custodio del sistema penitenciario fallecido.

3 militares del Ejército muertos en el operativo central en Tapalpa.

1 mujer civil fallecida en el contexto de los disturbios posteriores.

6 ataques directos registrados contra fuerzas de seguridad en Jalisco, según autoridades.

Las restricciones impuestas por Estados Unidos respondieron a esos episodios, pero tras evaluar el entorno, Washington determinó que ya no eran necesarias.

Con el levantamiento de las restricciones, Estados Unidos mantiene su recomendación de precaución estándar en México, mientras la muerte de 'El Mencho' marca un punto de inflexión en la agenda bilateral de seguridad.