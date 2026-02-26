“Trump miente": Chuck Schumer, líder demócrata refuta el discurso del Estado de la Unión

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lanzó una ofensiva directa contra el presidente Donald Trump tras su discurso del Estado de la Unión, al acusarlo de mentir sobre temas clave como salud, economía y empleo.

A través de una serie de mensajes, el senador cuestionó los principales puntos del discurso presidencial y buscó contrastarlos con datos y testimonios, en lo que representa una respuesta política inmediata desde la oposición.

“Trump mintió al pueblo estadounidense”, afirmó Schumer en una de sus publicaciones, en la que también criticó los recortes proyectados al sistema de salud Medicare y el impacto económico en la población.

For nearly two hours: Trump congratulated himself, inflated his own ego, patted himself on the back, and offered no solutions to our country’s many problems. — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 25, 2026

Schumer acusa a Trump de mentir sobre Medicare

Uno de los principales señalamientos del senador demócrata se centró en el sistema de salud.

Chuck Schumer afirmó que el presidente aseguró que protegería Medicare, pero sostuvo que, en realidad, propuestas impulsadas por republicanos afectarían los beneficios durante los próximos años.

Incluso citó estimaciones que advierten sobre el posible agotamiento del fondo de Medicare antes de lo previsto, lo que impactaría directamente a millones de adultos mayores.

Trump lied to the American people last night when he said he would protect Medicare.



Here’s the truth: Republican’s Big Ugly Bill slashed 12 years of Medicare benefits for seniors. https://t.co/PJcBg9geND — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 25, 2026

Economía y empleo, otro punto de choque

El senador también cuestionó la narrativa de crecimiento económico presentada por Donald Trump.

En sus mensajes, señaló que, aunque el presidente habla de una recuperación sólida, la realidad es que sectores como el manufacturero han registrado pérdidas de empleo en meses recientes.

Schumer ironizó sobre la idea de una “edad dorada” de la industria, al contrastarla con datos que muestran una tendencia negativa en el empleo.

Trump’s State of Delusion:



He says factories and jobs are pouring into the United States of America.



But the reality is: they are leaking out. pic.twitter.com/IX8sMwb0It — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 25, 2026

Schumer pone el foco en el costo de vida tras discurso de Trump

Además, el líder demócrata retomó uno de los temas más sensibles para la población: el costo de vida.

En sus publicaciones, planteó preguntas directas sobre cómo las personas enfrentan gastos cotidianos como la electricidad, los alimentos o la atención médica, en contraste con el panorama económico presentado por el presidente.

Con esto, buscó llevar la discusión del terreno político a la vida diaria, señalando que estos temas siguen siendo una preocupación central para muchas familias en Estados Unidos.

Americans have questions:



What about my electricity bill?

How am I going to pay for my groceries?

How am I going to afford healthcare?



Trump’s answer: affordability is a hoax.



He’s in a bubble so thick he can’t hear what people are going through.https://t.co/hfvYaX9HWL pic.twitter.com/4IZOvMU9Kp — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 25, 2026

La aplicación de la ley migratoria

Además de los temas económicos, el senador compartió el caso de una mujer cuyo hijo fue detenido por agentes del ICE, como parte de su respuesta al discurso presidencial.

En el mensaje, se incluye el testimonio de la madre, quien expresó el impacto que ha tenido la detención en su familia.

“Yo soy esa voz apagada de mi hijo… que de verdad se ponga en el lugar de nosotros, aunque sea por un rato… que intente tener sentimientos y darse cuenta que estamos sufriendo”, señaló.

La mujer también pidió mayor empatía, al afirmar que muchas personas detenidas “solo están trabajando y forjándose para ayudar a su familia”.