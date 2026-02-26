¡Golpe legal! Estados Unidos frena uso de fondos de Venezuela para defensa de Nicolás Maduro

Estados Unidos bloqueó que el gobierno de Venezuela pague la defensa legal de Nicolás Maduro, quien enfrenta un proceso legal en Nueva York.

Esto impide que recursos públicos venezolanos sean utilizados para cubrir los honorarios de sus abogados.

El bloqueo ocurre dentro del marco de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, que limitan el uso de fondos del Estado venezolano en el extranjero.

Estados Unidos revoca permiso para pagar la defensa de Maduro, ¿por qué?

De acuerdo con el abogado defensor Barry Pollack, el Departamento del Tesoro había autorizado inicialmente una excepción para permitir el pago de la defensa legal.

Sin embargo, esa autorización fue retirada pocas horas después, sin que se explicaran públicamente los motivos.

La decisión dejó sin efecto la posibilidad de que el gobierno venezolano cubra los gastos legales del exmandatario dentro del sistema financiero estadounidense.

Tribunal y defensa mantienen disputa por financiamiento

El abogado defensor informó que solicitó al tribunal permitir el uso de fondos del gobierno venezolano para cubrir los honorarios legales, argumentando que existe una obligación del Estado.

Sin embargo, autoridades estadounidenses no autorizaron el movimiento de esos recursos, lo que impide que el pago se realice a través del sistema financiero estadounidense.

¿De qué acusan a Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro se declaró no culpable el 5 de enero de 2026 de los cargos por narcotráfico en una corte federal en Nueva York.

Permanece detenido mientras avanza el proceso judicial, que contempla posibles sentencias de varias décadas en prisión si es hallado culpable.

El caso forma parte de una investigación en la que fiscales estadounidenses acusan al mandatario de haber utilizado su posición para colaborar con redes de tráfico de drogas.

Así fue la operación que derivó en su detención

La detención de Nicolás Maduro ocurrió como parte de una operación llevada a cabo el 3 de enero de 2026 por autoridades estadounidenses, en el marco de una investigación por narcotráfico.

El proceso incluyó acciones coordinadas para ubicar y asegurar al mandatario, quien posteriormente fue presentado ante una corte federal en Nueva York.

Tras su detención, Maduro fue trasladado bajo custodia junto con su esposa, Cilia Flores, también señalada en el caso.