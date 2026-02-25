Un incidente armado en aguas territoriales de Cuba elevó la tensión en el Caribe, luego de que una lancha rápida con matrícula de Florida fuera detectada cerca del archipiélago cubano y se produjera un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, según informó el Ministerio del Interior de Cuba (MININT).

De acuerdo con el parte oficial, la embarcación, con folio FL7726SH, se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, provincia de Villa Clara. Al momento de la intercepción, una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras se acercó para realizar la identificación de la nave.

¿Qué ocurrió durante el enfrentamiento entre MINIMIT y lancha de Florida?

El MININT aseguró que, al aproximarse los efectivos cubanos, desde la lancha se abrió fuego contra la patrulla, lo que dejó lesionado al comandante de la embarcación oficial. Después del intercambio armado, cuatro ocupantes de la lancha resultaron muertos y seis más lesionados, quienes, según el comunicado de la dictadura comunista, fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

Las autoridades cubanas no precisaron la identidad de los fallecidos ni el motivo exacto de la incursión, pero calificaron a la nave como “infractora” por ingresar sin autorización a aguas bajo soberanía de Cuba.

¿Cuál es la postura oficial de Cuba?

En su comunicado, la dictadura cubana reafirmó su voluntad de proteger las aguas territoriales y subrayó que la defensa nacional es un pilar fundamental del Estado para preservar la soberanía y la estabilidad regional. El MININT indicó que las investigaciones continúan para el esclarecimiento total de los hechos.

Hasta el cierre de esta información, autoridades de Florida y del gobierno de Estados Unidos no habían emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.

El suceso ocurre en un contexto de sensibilidad geopolítica en el Caribe y vuelve a poner el foco en la seguridad marítima, el control de fronteras y los riesgos de incursiones irregulares en la región. Especialistas advierten que cualquier escalamiento podría tener implicaciones diplomáticas; ¿debería abrirse un mecanismo internacional de verificación para evitar nuevos choques armados en zonas marítimas disputadas o sensibles?

