Caso Debanhi: Fiscalía de Nuevo León sigue sin detectar sospechosos

El padre de Debanhi Escobar aseguró que mientras las autoridades de Nuevo León continúan sin detectar sospechosos y siguen enfocadas en la hipótesis de un accidente, el gobierno federal ya identificó posibles responsables de la muerte de su hija.

Es a través de una carpeta de investigación independiente a la de la fiscalía, y que cuenta con el respaldo de la federación, que se enlistan detalles no contemplados por la autoridad local, como la existencia de múltiples personas involucradas en el caso.

“Necesitamos sacar la exhumación y se van a ir de espaldas con muchos avances, que ya traemos, que ya traemos en la carpeta, en una carpeta paralela a la fiscalía porque ellos no han hecho su trabajo, ellos dijeron de todas las 248 investigaciones más o menos así pos no, no ha habido ningún imputado; si, por parte de la federación si, y por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León dicen que no tienen ningún sospechoso,” declaró ante medios de comunicación Mario Escobar, papá de Debanhi.

En ese sentido, destacó la importancia de la exhumación, pues denunció que parte del retraso de la fiscalía para identificar sospechosos es que, para ellos, la causa de la muerte fue una contusión.

“Hay que sacar la exhumación, porque ellos quieren ver un documento, es increíble que quieren ver un documento que ampare que la mataron, que ampare que tiene golpes, que ampare que la violaron, que ampare que hicieron muchas cosas malas con ella,” expresó el padre de Debanhi, Mario Escobar.

En tanto, don Mario aseguró que todavía en días pasados agentes investigadores del estado entrevistaron a su familia para descartar que la muerte fuera un accidente.

“Quieren hacer el trabajo que debieron de haber hecho hace 50 días; es increíble que todavía lo estén tratando como un accidente la gente del PDI la gente de los policías de investigación,” finalizó Mario Escobar, papá de Debanhi.

Visiblemente molesto, a las afueras de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Mario Escobar pidió la renuncia de la los fiscales Griselda Núñez y Gustavo Adolfo Guerrero.