Niño de 13 años confiesa haber matado a su mejor amigo Joaquín Sperani en Argentina

El caso del asesinato de un adolescente de 14 años a manos de su mejor amigo conmocionó a Argentina. El pasado 29 de junio, Joaquín Sperani fue a la escuela pero nunca regresó a su hogar; tres días después su cuerpo fue hallado en una casa abandonada.

Las autoridades de la provincia de Córdoba comenzaron a investigar el caso e informaron que el principal sospechoso era otro menor de 13 años, que además era el mejor amigo de la víctima y se conocían desde pequeños.

La Fiscalía de Córdoba explicó que la principal hipótesis de investigación es que se trataba de un homicidio y el presunto autor sería un niño, por lo que el caso fue enviado a un juzgado de menores.

¿Qué le pasó a Joaquín Sperani?

Joaquín Sperani salió de casa para dirigirse a la escuela, la cual está a unas seis calles de su domicilio, por lo que siempre va en bicicleta. En la noche, el adolescente no regresó a su casa y su familia empezó a buscarlo con sus amigos cercanos, pero nadie lo había visto.

Un caso que debería hablarse y saberse que está pasando ahora. Se necesita justicia.



Joaquín Sperani Flores.



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Cuando los papás de Joaquín Sperani llegaron a la escuela vieron que la bicicleta estaba ahí, pero las autoridades escolares les indicaron que ese día no se había presentado a clases. De inmediato acudieron a la policía para interponer la denuncia.

Comenzó la búsqueda del niño, algunos vecinos se unieron a la labor, hasta que tres días después fue hallado muerto en una casa abandonada, ubicada a unos 100 metros de la escuela.

Una prima del joven fue quien encontró su cuerpo, ella se metió a la casa abandonado y se llevó la terrible sorpresa, de inmediato dio aviso a las autoridades y a su familia.

Después de realizarle una autopsia, encontraron que Joaquín Sperani recibió más de 10 golpes en la parte frontal y posterior de la cabeza con un objeto contundente y no presentaba signos de haberse defendido.

La sorpresa fue mayor, cuando otro niño, de 13 años de edad, y considerado mejor amigo de la víctima, confesó ante las autoridades haberlo matado, aunque por el momento se desconocen los motivos.

No obstante, al tratarse de un menor de edad, es inimputable, es decir que no enfrentará cargos penales, en su lugar recibirá atención psicológica.