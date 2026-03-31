Mi abuelo respetaba las opiniones de otros: Nieto de Fidel Castro asegura que no tiene privilegios en Cuba

A casi 10 años de la muerte de Fidel Castro, dictador de Cuba, su nieto, Sandro Castro, habló sobre los comportamientos de su abuelo e incluso criticó el régimen actual de Miguel Díaz-Canel, que tiene a los ciudadanos de la isla sufriendo apagones de energía.

¿Quién es Sandro Castro y por qué critica al régimen de Díaz-Canel?

Sandro Castro es un influencer en la isla quien además es propietario de clubes nocturnos. No obstante, asegura que no cuenta con privilegios por ser familiar del antiguo dictador cubano y que también enfrenta las consecuencias de los cortes de energía.

En su departamento en La Habana cuenta con un generador de energía para la iluminación, mientras que sus vecinos están a oscuras. Sandro asegura que tiene que luchar, a pesar de su apellido.

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"Soy un ciudadano más": Sandro Castro niega privilegios pese a los apagones

“Sufres miles de problemas. En un día no hay electricidad, no hay agua. Los bienes no llegan. Es tan difícil, realmente difícil. Mi nombre es mi nombre, estoy orgulloso lógicamente. Pero no veo esa ayuda de la que hablas. Soy un ciudadano más”, afirmó en entrevista con la cadena CNN.

Su departamento tiene paredes sin pintar, un refrigerador de una marca extranjera y unas cervezas también de importación, inalcanzables para la mayoría.

De la revolución al capitalismo: la polémica postura del nieto de Fidel

Al ser cuestionado sobre qué pensaría Fidel Castro de que su nieto es más capitalista que comunista, Sandro respondió. “Mi abuelo era una persona con sus principios como todos. Pero también respetaba las opiniones de los demás. Esa es mi forma de pensar”.

Y no sólo eso. Sandro Castro ha hecho videos donde critica al régimen. A pesar de que Fidel y Raúl Castro han apoyado a Miguel Díaz-Canel, no cuenta con el apoyo del familiar del líder de la revolución cubana.

“No diría que hace un buen trabajo. Para mí no lo hace. Hay muchas cosas que debería haber hecho hace tiempo y hoy eso nos duele en la vida”, dijo Sandro Castro.

Sandro Castro y su visión sobre un acuerdo económico con Estados Unidos

Algunos exiliados cubanos lo atacan en redes sociales por ser familiar de Fidel. Sobre el odio a los Castro, dice: “Es complicado. Muchos cubanos querían ser capitalistas. Creo que la mayoría quiere capitalismo, no comunismo. Eso crea diferencias, un odio improductivo”.

Sandro apoya los llamados de Trump a abrir la economía, aunque no sus amenazas. En un video satírico, recorre La Habana con él, mostrando esperanza en un histórico acuerdo con Estados Unidos y mayor apertura en la isla.