Milei sigue alineando Argentina con EU y declara terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica

En una decisión que sacude el tablero geopolítico internacional este 31 de marzo de 2026, la Oficina del Presidente de la República Argentina, encabezada por Javier Milei, ha declarado oficialmente a la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como una organización terrorista.

Para nadie es un secreto que la relación entre ambas naciones ha estado marcada por la tragedia. La República Argentina sufrió durante la década de los 90 dos de los atentados terroristas más sanguinarios en toda la región, los cuales fueron perpetrados por Hezbolá, actuando como el brazo operativo de la Guardia Revolucionaria.

El peso de la historia: Los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA

El dolor en Argentina tiene fechas exactas. Primero, el 17 de marzo de 1992, un letal ataque con coche bomba redujo a escombros la Embajada de Israel en Buenos Aires, dejando un saldo trágico de 29 personas sin vida y más de 200 heridos.

El horror, lamentablemente, no se detuvo ahí. Apenas un par de años después, el 18 de julio de 1994, la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue el blanco de un segundo ataque que cobró la vida de 85 personas y dejó más de 300 heridos.

Hasta el día de hoy, este acto sigue siendo recordado como el peor ataque terrorista en suelo argentino.

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¿Por qué Argentina tomó esta decisión contra Irán hasta ahora?

Fueron décadas de investigaciones judiciales y de inteligencia las que terminaron por confirmar la participación directa de altos funcionarios del régimen iraní en estos actos.

Ante las contundentes pruebas, la Justicia de Argentina incluso llegó a emitir alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes. Destaca entre ellos el nombre del exministro de Defensa, Ahmad Vahidi, quien en fechas recientes fue designado al frente del CGRI.

Las nuevas sanciones y el contundente mensaje de Javier Milei

Con esta nueva declaratoria del gobierno nacional, la Guardia Revolucionaria Iraní queda inscrita formalmente en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

En Azteca Noticias te explicamos qué significa esto en términos prácticos: la inscripción habilita a Argentina a aplicar duras sanciones financieras y restricciones operativas que limitan por completo la capacidad de acción del grupo iraní en el país sudamericano. Además, es un blindaje para que el sistema financiero argentino no sea utilizado con fines ilícitos.

Al respecto, el presidente Javier Milei fue tajante: esta medida busca saldar una dolorosa deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas y reafirma su lucha frontal contra el terrorismo. En su comunicado oficial, dejó muy claro su objetivo a nivel global: lograr que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, combatiendo sin miramientos a quienes buscan destruirla.

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