Donald Trump no se echa para atrás, pregúntenle a Ali Jamenei: Pete Hegseth sobre la paz en Irán

A casi un mes de la guerra iniciada en Irán, Estados Unidos señaló que los próximos días serán decisivos en el conflicto que resultó con la muerte del ayatola Ali Jamenei, con el estrecho de Ormuz cerrado y los precios del petróleo fluctuantes en el mercado internacional.

Pete Hegseth advierte días decisivos tras la muerte de Ali Jamenei

“Los próximos días serán decisivos. Irán lo sabe. Y prácticamente no hay nada que puedan hacer militarmente al respecto. Sí, seguirán lanzando algunos misiles, pero los derribaremos”, declaró Pete Hegseth, secretario de Guerra, en conferencia de prensa hoy 31 de marzo de 2026.

🚨 JUST IN: SecWar Pete Hegseth demands Iran's new regime MAKE A DEAL or face the United States' fire and fury



"President Trump doesn't bluff and he does not back down. You can ask Khamenei about that!" 🔥



1️⃣⏬ pic.twitter.com/QSdHdV9CKV — S S (@SSUMMERENJOYY) March 31, 2026

Inteligencia de EE. UU. reporta deserciones masivas en el ejército iraní

El funcionario añadió que las fuerzas armadas de Irán han tenido varias deserciones de elementos en los recientes días y que los ataques tanto de Estados Unidos como de Israel contra Irán han minado la moral del ejército del país islámico.

“Nuestros ataques están minando la moral del ejército iraní, provocando deserciones generalizadas, escasez de personal clave y frustración entre los altos mandos”, destacó Hegseth con base en información de inteligencia.

¿Por qué el conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos pone en vilo el tránsito del 20% del petróleo?

¿Habrá acuerdo de paz? La postura de la administración Trump ante el nuevo régimen

Sobre si Irán llegará a un acuerdo con Estados Unidos para lograr la paz, Pete Hegseth sentenció que Donald Trump no es un presidente que se eche para atrás, y para mayor referencia, que le pregunten Ali Jamenei, el ayatola iraní muerto en el primer día de bombardeos estadounidenses e israelíes.

“Pero si Irán es inteligente, llegará a un acuerdo. El presidente Trump no fanfarronea ni se echa atrás. Pueden preguntarle a Jamenei sobre eso. El nuevo régimen iraní ya debería saberlo”, sentenció

Destacó que el nuevo régimen de Irán “debería ser más sabio que el anterior” y negociar un acuerdo de paz, de lo contrario, “el Departamento de Guerra de Estados Unidos continuará con aún mayor intensidad”.

El impacto global del cierre del estrecho de Ormuz en el transporte de petróleo

Sobre las condiciones en el estrecho de Ormuz, cerrado por el régimen iraní tras los ataques y que resulta estratégico para el transporte del 20% del petróleo mundial, Hegseth compartió la opinión de Trump y pidió que otros países se preparen para actuar.

"There are many more vessels flowing through today than there were," says @SecWar on the Strait of Hormuz.



"I think @POTUS was clear this morning in his Truth, that there are countries around the world who ought be prepared to step up on this critical waterway as well." pic.twitter.com/U9f9z6OTNE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 31, 2026

“Hay países en todo el mundo que también deberían estar preparados para tomar medidas en relación con esta vía fluvial crucial”, mencionó. Aseveró que actualmente circulan más barcos por dicha vía que antes.

