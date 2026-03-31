¿Inflación? Banco Central de Cuba emitirá nuevos billetes de 2 mil y 5 mil pesos

La dictadura de Cuba anunció que pondrá en circulación dos nuevos billetes de 2 mil y 5 mil pesos cubanos, lo que los convertirá en los de más grande denominación en el país, con el fin de enfrentar la inflación en la isla.

¿Por qué Cuba lanza billetes de 2 mil y 5 mil pesos?

El Banco Central de Cuba anunció que los primeros billetes de 5 mil pesos cubanos circularán desde el 1 de abril de 2026.

La institución asegura que esta medida tiene como objetivo facilitar las transacciones en efectivo y responder a las necesidades de la economía que demanda grandes cantidades de billetes “facilitando reducir los costos por la logística del efectivo y ganar en agilidad en la operatoria en los momentos actuales de inflación por la que atraviesa el país”, destacó en un comunicado.

El billete de 2 mil pesos cubanos tendrá el retrato de Mariana Grajales, personaje ilustre de la independencia de Cuba y madre de varios personajes históricos. En tanto que el de 5 mil pesos llevará a Celia Sánchez, guerrillera que fue cercana colaboradora del dictador Fidel Castro.

El impacto de la inflación en la logística del efectivo en la isla

Hasta este año, el billete de mayor denominación en Cuba era el de mil pesos cubanos, pero desde 2001, los ciudadanos deben llevar una gran cantidad de billetes para poder comprar bienes y pagar servicios.

En 2021, la dictadura alegaba que la inflación estaba en niveles del 77%, una cifra que fue cuestionada por especialistas. En 2025, la inflación cerró en 14.07%.

¿Qué es la inflación?

La inflación es un aumento generalizado y sostenido en el tiempo de precios de bienes y servicios de la economía de un país. Esto causa una pérdida del poder adquisitivo, es decir, que con la misma cantidad de dinero, se compran menos productos que antes.

Por ejemplo, en México es medible por cifras como el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

