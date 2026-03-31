VIDEO: Motor de avión en Brasil explota y aterriza de emergencia

En pleno despegue, el motor de un avión de pasajeros en Brasil explotó y emitió varias llamas, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Uno de los viajeros logró captar en video el momento del incidente.

La aeronave operada por la aerolínea Delta Airlines despegó de la terminal de Guarulhos la noche del domingo 29 de marzo de 2026, en el vuelo 104 de São Paulo.

Momento exacto: Video muestra llamas en avión que despegaba de São Paulo

El video compartido por el usuario en redes sociales muestra cómo salen llamas de uno de los motores del lado izquierdo de la aeronave, mientras algunos de los pasajeros gritaban de miedo.

Delta Air Lines Airbus A330-323 returns safely to Sao Paulo Guarulhos International Airport after failure of its left engine shortly after departure.



In a statement the airline said, "Delta Flight 104 from Sao Paulo to Atlanta returned to the airport shortly after takeoff on… pic.twitter.com/VMTOVOfK2j — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 30, 2026

¿Qué causó la explosión del motor en el vuelo 104 de Delta?

El avión llevaba a 286 personas. Delta aseguró que se trató de un problema mecánico. El aparato alcanzó una altura de 4 mil 500 pies y aterrizó de emergencia 10 minutos después. La empresa descartó que las flamas se hayan provocado por el impacto de un ave en el motor, pero las autoridades brasileñas investigan la causa.

El fuego obligó a la aeronave a volver a la terminal. Cuando el avión aterrizó de nuevo en el aeropuerto, los pasajeros emitieron aplausos y los bomberos controlaron la situación. No hay reporte de personas lesionadas. Debido a esto, la aerolínea reubicó a los viajeros en otros vuelos.

Protocolo de emergencia: ¿Es seguro volar con un solo motor?

Cuando el motor de un avión presenta problemas, los pilotos inician un procedimiento de emergencia, el cual consiste en detener el flujo de combustible y apagar las llamas.

Los aviones suelen tener dos motores, y si uno falla, aún es posible operar la aeronave con el segundo motor.

Posteriormente, deben preparar un aterrizaje de emergencia lo más pronto posible, para minimizar daños en zonas aledañas por posibles fragmentos de motor. Los pilotos constantemente entrenan para estos casos para realizarlos de forma segura.