Siguen prohibiciones contra la Iglesia en Nicaragua: Daniel Ortega frena de nuevo procesiones en Semana Santa

La Semana Santa en Nicaragua se vivirá nuevamente sin procesiones. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene la prohibición de actos religiosos públicos, mientras fuerzas de seguridad vigilan iglesias en todo el país.

La medida afecta celebraciones tradicionales de Semana Santa en Nicaragua como viacrucis y recorridos religiosos; las autoridades han desplegado miles de agentes para supervisar el cumplimiento de la restricción en templos y comunidades.

Prohíben procesiones de Semana Santa en Nicaragua

La prohibición de procesiones durante Semana Santa en Nicaragua se mantiene por tercer año consecutivo; la orden impide cualquier manifestación pública de fe en calles, plazas o comunidades.

Reportes indican que la Policía Nacional no solo notifica las restricciones, sino que también vigila directamente los templos para evitar concentraciones.

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Más de 5 mil actos religiosos cancelados

Las cifras reflejan el impacto de las restricciones en Semana Santa en Nicaragua, solo en 2026 se reportan más de 5 mil actividades religiosas canceladas. Desde 2023, la tendencia ha ido en aumento, con miles de procesiones suspendidas cada año bajo la administración de Daniel Ortega.

Estas decisiones afectan a todas las jurisdicciones eclesiásticas del país, incluyendo la arquidiócesis de Managua.

Vigilancia y presión sobre la Iglesia en Nicaragua

Durante esta Semana Santa en Nicaragua, se prevé el despliegue de entre 13 mil y 14 mil agentes en zonas cercanas a templos. Además de la prohibición, sacerdotes han reportado vigilancia constante y presión para evitar cualquier actividad pública.

El impacto ha sido mayor en regiones como Matagalpa, donde parte del clero ha salido del país en medio del contexto actual.

Semana Santa en Nicaragua, bajo restricciones

La Semana Santa en Nicaragua se realiza sin procesiones públicas, tras la prohibición impuesta por el gobierno de Daniel Ortega, que mantiene vigilancia en templos y actividades religiosas.

Estas medidas se dan en un contexto de tensión entre el gobierno y la Iglesia católica, luego de años de señalamientos por críticas desde sectores religiosos hacia decisiones oficiales.

Las restricciones han cambiado la forma en que miles de fieles viven la Semana Santa en Nicaragua, mientras continúan las reacciones internacionales por posibles afectaciones a la libertad religiosa.