Fracturas, maltrato infantil y denuncias: Así fue el matrimonio de Jonathan McKinsey antes de que sus suegros lo asesinaran

El homicidio de Jonathan McKinsey, de 40 años y ejecutivo en The New York Times Games, en un parque de Dublin, California, destapó una historia de constantes conflictos familiares.

El ataque a balazos que sufrió por parte de sus suegros de 77 años reveló una cadena de denuncias por violencia doméstica, señalamientos de maltrato infantil e intensas disputas legales con su esposa, Candice Jang.

Estos son los detalles y los antecedentes que sucedieron antes del crimen.

Jonathan McKinsey, a 40-year-old from Dublin, California, was fatally shot in a sports complex parking lot on Saturday, Sept. 26. McKinsey was the Director of Engineering for The New York Times Games and was going through a contentious divorce with the suspects' daughter,… pic.twitter.com/kN1ryVIyrD — ABC7 News (@abc7newsbayarea) September 29, 2026

Así murió Jonathan McKinsey

El pasado sábado 26 de septiembre, alrededor de las 3 de la tarde, McKinsey fue atacado a balazos en el estacionamiento del Dublin Sports Complex, en California.

Testigos reportaron haber escuchado múltiples disparos y ver a la pareja de ancianos disparar directamente contra la víctima.

La policía local detuvo minutos después a Shouyong Zhang y Shili Chen, de 77 años, en un cruce que estaba cerca.

¿Qué cargos enfrentan los suegros de Jonathan McKinsey?

Los suegros de la víctima fueron ingresados a la cárcel de Santa Rita tras su detención. La fiscalía prevé imputarlos por homicidio en primer grado, conspiración y maltrato infantil.

Este último cargo se relaciona con la presencia de menores de edad en el parque deportivo al momento de asesinar a Jonathan, lo que puso en riesgo a las personas presentes.

Denuncias por maltrato infantil y violencia en el matrimonio de Jonathan McKinsey

Registros judiciales muestran que en 2023 Jang denunció a McKinsey por agresiones físicas contra sus tres hijos.

En 2025, el ingeniero fue arrestado tras ser acusado de abofetear a su hijo de 6 años y dejar solo a otro menor de 2 años durante más de una hora.

Por estos hechos enfrentaba cargos de delito menor y buscaba ingresar a un programa de salud mental mientras estaba libre bajo fianza.

Órdenes de restricción y disputa de divorcio

En octubre de 2025, Jang obtuvo una orden de restricción contra McKinsey por violencia doméstica. Días después, McKinsey solicitó una medida similar en contra de su esposa y promovió la demanda de divorcio.

La víctima peleaba por ampliar las convivencias con sus hijos, ya que solo tenía autorizadas dos horas semanales de visitas supervisadas. Además, acusó a sus suegros de agresiones verbales e insultos contra la comunidad LGBTQ+, a la cual él pertenecía.

A New York Times executive was fatally shot allegedly by his 77-year-old in-laws in Northern California. Jonathan McKinsey, 40, was gunned down outside a popular sports complex in Dublin, about a block from the police department. McKinsey's in-laws have been taken into custody.… pic.twitter.com/VDbJP8j8P8 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 28, 2026

Jonathan McKinsey iba a asistir a una audiencia por la custodia de sus hijos

El ataque ocurrió una semana antes de que la expareja acudiera a una audiencia programada por la custodia de los niños, así como días antes de una comparecencia de McKinsey por los cargos de maltrato.