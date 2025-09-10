Atacan a balazos a Charlie Kirk, conocido activista político en EU

Charlie Kirk, un conocido activista político y escritor, aliado del presidente Donald Trump, fue atacado a tiros durante un evento en Utah, este miércoles 10 de septiembre de 2025.

Al lugar acudieron agentes de la Ofician federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y apoyan en las pesquisas del caso, aseguró Kash Patel, director de la agencia.

“Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”, afirmó en una publicación en la red social X.