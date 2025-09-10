Atacan a balazos a Charlie Kirk, conocido activista político en EU
Al lugar acudieron agentes del FBI para apoyar en las investigaciones del ataque a Charlie Kirk; Donald Trump pide orar por el activista y autor.
Charlie Kirk, un conocido activista político y escritor, aliado del presidente Donald Trump, fue atacado a tiros durante un evento en Utah, este miércoles 10 de septiembre de 2025.
Al lugar acudieron agentes de la Ofician federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y apoyan en las pesquisas del caso, aseguró Kash Patel, director de la agencia.
“Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”, afirmó en una publicación en la red social X.
We are closely monitoring reports of the tragic shooting involving Charlie Kirk at Utah Valley University. Our thoughts are with Charlie, his loved ones, and everyone affected. Agents will be on the scene quickly and the FBI stands in full support of the ongoing response and…— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025