Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Atacan a balazos a Charlie Kirk, conocido activista político en EU

Al lugar acudieron agentes del FBI para apoyar en las investigaciones del ataque a Charlie Kirk; Donald Trump pide orar por el activista y autor.

charlie-kirk-activista-trump-tiroteo
|Instagram charliekirk1776
Notas
Mundo
Escrito por: César Contreras
Compartir nota

Charlie Kirk, un conocido activista político y escritor, aliado del presidente Donald Trump, fue atacado a tiros durante un evento en Utah, este miércoles 10 de septiembre de 2025.

Al lugar acudieron agentes de la Ofician federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y apoyan en las pesquisas del caso, aseguró Kash Patel, director de la agencia.

“Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”, afirmó en una publicación en la red social X.

Notas