Muere niño de 7 años con obesidad extrema, padres enfrentan cargos por homicidio y abuso infantil en Michigan

La muerte de Casper O´Brien, un niño de apenas 7 años que llegó a pesar más de 115 kilos y padecía obesidad extrema, derivó en un proceso penal contra sus padres en Michigan.

Las autoridades los acusan de homicidio no premeditado y abuso infantil, al considerar que una presunta negligencia prolongada en su cuidado, alimentación y atención médica contribuyó al deterioro de su salud y finalmente a su fallecimiento.

Niño fallece por obsesida mórbida; sus padres enfrentan proceso penal

De acuerdo con CNN, Casper falleció el 4 de noviembre de 2025, luego de que paramédicos acudieran a una llamada de emergencia por un menor con dificultades para respirar en Flint Township. El pequeño se encontraba en estado crítico e incapaz de moverse.

El informe de la autopsia determinó que la causa de la muerte fue una miocardiopatía dilatada, una enfermedad que debilita el corazón e impide que bombee sangre de manera eficiente.

Según el médico forense del condado de Genesee, este padecimiento suele estar relacionado con la obesidad mórbida.

¡Pesaba 116 kilos con solo 7 años! 😢



La historia de Casper O’Brien conmocionó a Estados Unidos. El menor perdió la v1d4 mientras permanecía postrado en cama y ahora sus padres enfrentan cargos por as3sin4t0 y t0rtur4.



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La autopsia reveló que al momento de su muerte, Casper media 1.27 metros y tenía un indice de masa corporal (IMC) de 71.7. Además señala que el menor no asistía a la escuela y que su médico de cabecera lo atendió por última vez en 2024, cuando pesaba alrededor de 47 kilos.

El médico forense documentó que la familia vivía en una vivienda descuidada, con acumulación de basura en gran parte del inmueble.

Asimismo, indicó que el menor presentaba graves úlceras por presión, diversas erupciones cutáneas y que su alimentación se basaba principalmente en papas fritas de bolsa y papas fritas de comida rápida.

Padres de Casper podrían enfrentar hasta cadena perpetua

Damien y Jessica O´Brien fueron acusados el pasado 23 de junio de homicidio no premeditado y de tres cargos de abuso infantil en segundo grado. En caso de ser declarados culpables, podrían enfrentar una pena de hasta cadena perpetua.

Uno de los cargos de abuso infantil está relacionado con la hermana de Casper, de 5 años. De acuerdo con los documentos judiciales, cuando las autoridades ingresaron al domicilio encontraron a la menor sucia, con el cabello enredado y con obesidad mórbida.

Los abogados de ambos padres señalaron que es prematuro emitir comentarios sobre las acusaciones, ya que aún no reciben documentación del caso por parte de la Fiscalía.

La comparecencia de la pareja ante el tribunal está programada para el 2 de julio. Actualmente ambos permanecen detenidos en la cárcel del condado de Genesee.