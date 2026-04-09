Del amor a la muerte de Carlos Aguirre: Rosa María Rubio, “la viuda negra” y una herencia millonaria

Rosa María Rubio se casó con Carlos Aguirre, ejecutivo de Grupo Radio Centro, pero ahora ella fue arrestada en Florida, Estados Unidos. La mujer, acusada de secuestro y homicidio, habría ordenado el asesinato de su esposo y ahora ya la conocen como “la viuda negra”.

Detrás de esta historia de amor hay un desenlace trágico, pero también una disputa legal entre Rosa María Rubio Zepeda y los hijos de su esposo fallecido. Los abogados de la “viuda negra” aseguran que el fondo del asunto es una batalla por la herencia millonaria.

Acusaciones contra Rosa María Rubio serían por una pelea legal

Las historias de amor y muerte siempre tienen dos versiones; la de Rosita Rubio y Carlos Aguirre no es la excepción.

Luego de la detención de la viuda del exdirectivo de Radio Centro, la disputa por la herencia de millones de dólares entró en una fase más aguda de confrontación.

Los abogados de Rosita afirmaron que las acusaciones de secuestro y homicidio en contra de ella son parte de una pelea legal en México, donde los hijos de Carlos Aguirre habrían perdido juicios en los que ella quedaría como heredera universal de la cuantiosa fortuna.

Además, los representantes insistieron en que los hijos del dueño de medios tuvieron una intensa comunicación con su padre hasta un día antes de su muerte, en diciembre de 2020.

Caso Carlos Aguirre y Rosa María Rubio: estados de cuenta y gastos cuantiosos

Salieron a la luz pública fotografías y publicaciones en redes sociales de los hijos de Carlos Aguirre con su padre en convalecencia en Chicago, Illinois, días antes de su muerte.

De igual forma, se filtraron estados de cuenta donde se ve el pago de gastos cuantiosos por parte de Aguirre Gómez hacia sus familiares.

Los litigantes insisten en que las denuncias de secuestro en contra de Rubio, viuda de Aguirre, se dieron luego de la lectura del testamento y la acción judicial en Brickell, apenas días después de que la justicia mexicana la reconociera como heredera universal.

Mientras se dirime en el campo mediático quién tiene la razón, Rosita continúa detenida en Estados Unidos en espera de que un juez decida su situación en dicho país. Dos versiones de un vergonzoso caso de ambición, poder, medios y muerte.

