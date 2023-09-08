AMLO afirma que regresará la categoría 1 de seguridad aérea en México

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que autoridades de Estados Unidos han informado a México que devolverán en la categoría 1 al país.

AMLO aseveró que eso ocurrirá la próxima semana: "Es buena noticia, que lo van a formalizar la semana próxima. Le agradecemos mucho al secretario de transportes de Estados Unidos, se cumplieron todos los requisitos y por eso ya deciden dar a México, en el caso del aeropuerto, a que tenga esa categoría, eso también es un signo, una señal de que son muy buenas las relaciones", dijo.

Destacó que eso le informaron a Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y se trata de una noticia muy buena.

#EnLaMañanera | Informa el presidente @lopezobrador_ que #EU ha decidido entregar a México la Categoría 1 en aviaciónhttps://t.co/41l3nYyCbF pic.twitter.com/nqANUgnv7c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 8, 2023

¿Cuándo perdió México la categoría 1 en aviación?

El 25 de mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) rebajó el perfil de seguridad de la aviación de México a Categoría 2. Cabe destacar que la FAA es la responsable de la seguridad y regulaciones de aviación.

¿Qué es la categoria 1 en seguridad aérea?

La categoría 1 de seguridad aérea significa que los países cumplen con los más altos estándares de seguridad en aviación, además de que es un requisito para que los aeropuertos puedan operar vuelos internacionales y se deben de cumplir con varios requisitos.

Los estándares que conforman la categoría 1 son al menos ocho:



Legislación aeronáutica.

Reglamentos operativos.

El sistema aviación civil de un país y sus funciones de supervisión de la seguridad operacional

Capacitación del personal técnico

Orientación técnica, herramientas y suministro de información para la seguridad

Licencias, certificación, autorización y aprobación;

Obligaciones de vigilancia

Resolución de problemas de seguridad.

Al estar en categoría 2, los transportistas aéreos podrán continuar sus operaciones de manera normal bajo una mayor vigilancia de la FAA.; sin embargo, la expansión o los cambios en los servicios a los Estados Unidos por parte de dichos transportistas no están permitidos.