¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 8 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este viernes 8 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue en vivo la conferencia matutina:

La conferencia mañanera está prevista para terminar antes de lo habitual, pues el presidente López Obrador saldrá de gira por Sudamérica.

Nuevo recorrido por el Tren Maya para su revisión

El presidente adelantó que dentro de 15 días habrá otro recorrido de supervisión del Tren Maya, ahora desde Cancún hasta Escárcega.

AMLO afirma que regresará la categoría 1 de seguridad aérea en México

AMLO aseguró que autoridades de Estados Unidos han informado a México que devolverán en la categoría 1 en Seguridad Aérea al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

López Obrador habla sobre entrega de mando de Sheinbaum

El presidente López Obrador dijo que verificación de decisiones que se tomen en Morena corresponde a Claudia Sheinbaum quien en unos meses más será la candidata presidencial de ese partido político.

“Yo entregué el bastón de mando y lo demás ya corresponde a Claudia. Ella va a conducir y Marcelo es una gente buena en sentido amplio. Es un hombre preparado, una persona muy preparada y es mi amigo, así lo considero”

Lopez Obrador habla sobre candidatura presidencial de Eduardo Verástegui

AMLO también se refirió a Eduardo Verástegui quien acudió al INE a dejar documentación para iniciar ruta para obtener candidatura presidencial sin partido: “Ayer se registró otro de conservadurismo… Van a tener bastantes”.

¿Qué dijo AMLO sobre Marcelo Ebrard?

AMLO destacó que Marcelo Ebrard es su amigo y hermano, además destacó que él era libre, como todos, de tomar la decisión que quisiera. Además, recordó que el segundo y tercer lugar tenían su lugar asegurado en Morena.

Aseguró que en construcción de método para elegir candidato presidencial de Morena escuchó preocupaciones de Marcelo Ebrard y admitió que Claudia Sheinbaum quería permanecer más tiempo en la jefatura de gobierno de Ciudad de México.

“Claudia no quería dejar sus obras, pero en mi reglamento, establecí renuncia, fue planteamiento de él y él (Ebrard) pidió que la pregunta más importante se hiciera en urnas", señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que en el método para elegir candidato presidencial de #Morena escuchó preocupaciones de @m_ebrard y admitió que Claudia Sheinbaum quería permanecer más tiempo en la jefatura de gobierno de la #CDMXhttps://t.co/8kOfzXo7RG pic.twitter.com/RI1Ionfi9e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 8, 2023

AMLO explica reducción de vuelos en el AICM

El mandatario destacó que la operación del AICM es muy riesgoso, pues actualmente opera al 150% y se acordó con las aerolíneas bajar sus operaciones, pero no cumplieron. "Tenemos que cuidar al aeropuerto porque una sobresaturación puede generar algo más grave, la solución es que las aerolíneas digan cuántos vuelos van a trasladar al AIFA y cuántos de noche”, dijo.

