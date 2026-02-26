¿De qué trató la mañanera de hoy jueves 26 de febrero? Rechazo del PT y PVEM en Reforma Electoral
Tras el rechazo de aliados a la Reforma Electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum reacciona desde la mañanera de este jueves 26 de febrero. Sigue el minuto a minuto y los puntos clave.
Este jueves 26 de febrero de 2026, la "Mañanera del Pueblo" se convierte en el escenario de la contraofensiva política. Luego de que las bancadas de oposición y también las aliadas, el PT y el PVEM, manifestaran su rechazo total a la Reforma Electoral presentada ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fija su postura ante la falta de consenso. En Azteca Noticias analizamos el discurso presidencial y te llevamos el reporte detallado de los anuncios que marcarán el rumbo legislativo de la semana.
Mañanera Sheinbaum hoy 26 de febrero: Reacción a falta de consenso por Reforma Electoral del PT y el PVEM
Inauguración Mundialito en Michoacán
Zoé Robledo, titular del IMSS, realizó un enlace en la mañanera para inaugurar el Mundialito Fútbol Femenil en Michoacán.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
La mañanera se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional.