¡A desempolvar la bici! Autos que descansan por el Hoy No Circula este miércoles 25 de febrero

Si planeas salir este miércoles 25 de febrero, es importante que revises cómo aplica el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y en el Estado de México, ya que no respetarlo puede derivar en multas y hasta el envío de tu auto al corralón.

El programa es coordinado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan el miércoles 25 de febrero?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este miércoles 25 de febrero no pueden circular los siguientes vehículos:



Autos con engomado rojo

Placas con terminación 3 y 4

Holograma 1 y 2

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa.

Engomado rojo no circula.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en Edomex?

En el Estado de México, la medida se implementa en municipios de la zona metropolitana, como:

Atizapán de Zaragoza

Naucalpan de Juárez

Tlalnepantla de Baz

Ecatepec de Morelos

Nezahualcóyotl

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

Coacalco

Chalco

La Paz

Ixtapaluca, entre otros.

Es recomendable verificar si tu municipio está incluido dentro del esquema antes de salir.

¿Qué vehículos están exentos?

No todos los autos están sujetos a la restricción. Este miércoles 25 de febrero sí pueden circular:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Personas con discapacidad con permiso autorizado

Recuerda que en caso de activarse una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden cambiar y ampliarse, por lo que es importante mantenerse atento a los avisos oficiales de la CAMe.

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa Hoy No Circula?

No respetar el Hoy No Circula puede implicar una multa que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, más de 3 mil pesos, además de la posible remisión del vehículo al depósito vehicular.

Para evitar sanciones, revisa el holograma de tu auto, la terminación de tu placa y considera opciones como transporte público, aplicaciones de movilidad o compartir vehículo.

Mantente informado y planifica tus traslados con anticipación para evitar contratiempos este miércoles 25 de febrero.