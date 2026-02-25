¿Adiós a plurinominales y menos presupuesto? Presidenta Sheinbaum lanza iniciativa de Reforma Electoral
La presidenta Claudia Sheinbaum presenta hoy su propuesta de Reforma Electoral. Sigue el minuto a minuto de la conferencia mañanera este miércoles 25 de febrero.
Este miércoles 25 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marca un punto de inflexión en su sexenio al presentar la iniciativa de Reforma Electoral desde Palacio Nacional. La propuesta busca transformar la estructura del sistema democrático en México, tocando puntos sensibles como el financiamiento a partidos y la elección de autoridades electorales. En Azteca Noticias analizamos cada punto de la iniciativa y te llevamos los detalles verificados en tiempo real.
Mañanera Sheinbaum hoy 25 de febrero: Presenta Reforma Electoral en vivo, todos los detalles
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
La mañanera se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional.