Morena es señalado de proteger a “narco políticos”; piden romper con la impunidad

El senador del PRI y dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó un mensaje frontal contra Morena y el gobierno federal, al asegurar que en México no habrá paz mientras —dijo— se continúe protegiendo a “narco políticos” vinculados con el crimen organizado.

En un posicionamiento público, el legislador sostuvo que la violencia que atraviesa el país es consecuencia directa de una presunta red de complicidades entre actores políticos y grupos delictivos. “Que quede claro que esto no se va a acabar mientras los cínicos, corruptos y narco políticos de Morena tengan protección del gobierno”, afirmó de manera contundente.

Moreno exigió que se abran investigaciones formales y que se lleve ante la justicia a quienes, según sus declaraciones, han favorecido la expansión del crimen organizado. “Hay que investigar, hay que llevarlos a la justicia, hay que castigarlos y hay que meter a la cárcel a todos esos narco políticos de Morena que son los que protegen a los cárteles del crimen organizado”, puntualizó.

Señalamientos contra López Obrador y su círculo cercano

El dirigente priista también responsabilizó directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos de impulsar —según dijo— una estrategia fallida en materia de seguridad. Afirmó que la política de “abrazos y no balazos” no sólo no contuvo la violencia, sino que habría generado un clima de impunidad.

“Estos cínicos y corruptos de Morena generan el manto de impunidad más grande, son los que han generado esta ola de violencia. Desde la llegada de López Obrador han destruido este país, se ha perdido la paz, la tranquilidad”, expresó.

En su mensaje, Moreno enumeró diversos hechos delictivos que, aseguró, reflejan el deterioro de la seguridad nacional: “Hoy vemos coches bomba, drones bomba, minas; vean lo que ocurrió: 252 narcobloqueos en el país, 56 bancos quemados, es un desastre”.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó a @PartidoMorenaMx de proteger a “narco políticos” y responsabilizó al gobierno y al expresidente Andrés Manuel López Obrador de la violencia en el país.



Exigió investigaciones y castigo contra funcionarios señalados. pic.twitter.com/rkQBzjrPKY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2026

Moreno exige investigar a hijos de López Obrador, empresarios y líderes de Morena

Asimismo, llamó a investigar no sólo a familiares del exmandatario, sino también a empresarios y figuras políticas vinculadas a Morena. “Hay que investigar a los hijos de López Obrador, a los empresarios, a Almícar Olán, a Adán Augusto López, bola de ratas corruptos”, declaró.

El senador concluyó señalando que la situación actual genera indignación y enojo entre la ciudadanía. “Eso indigna, molesta, nos llena de rabia y así está el pueblo de México”, sentenció.

Hasta el momento, Morena no ha emitido una postura oficial en respuesta a estos señalamientos.