Tras caída de “El Mencho” exigen protocolos de seguridad claros rumbo al Mundial 2026

A poco más de un año de que México sea sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el tema de la seguridad vuelve a colocarse en el centro del debate público. Legisladores federales pidieron que las autoridades informen con claridad cuáles serán los protocolos que se aplicarán para garantizar que los partidos se desarrollen con normalidad en las ciudades mexicanas anfitrionas.

El senador Clemente Castañeda se pronunció porque los tres niveles de gobierno ofrezcan certezas no solo a la ciudadanía, sino también a los organismos internacionales involucrados en la organización del torneo.

Ola de violencia tras caída de “El Mencho”

El llamado se da en un contexto marcado por la tensión generada tras la caída de Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, identificado como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación; este hecho provocó episodios de incertidumbre y preocupación por la seguridad, particularmente en Jalisco.

Ante este escenario, Castañeda consideró que conviene a todos que la situación regrese a la normalidad lo antes posible. Señaló que, aunque en Jalisco las condiciones están regresando paulatinamente a la normalidad, es indispensable redoblar esfuerzos para garantizar estabilidad, sobre todo de cara a un evento que colocará a México bajo la mirada del mundo.

Tras la caída Mencho, el senador Clemente Castañeda pidió a autoridades garantizar protocolos de seguridad para que puedan desarrollarse con seguridad los partidos del Mundial en las sedes de México. pic.twitter.com/U5yIGk56cA — Angel Gallegos (@gallegoso) February 25, 2026

Llamado a dar certeza a la FIFA y al mundo por temas de seguridad

El legislador expresó que sería deseable que los gobiernos estatales y el gobierno federal expliquen “al mundo entero”, particularmente a la FIFA y a todos los involucrados, cuáles son los protocolos de seguridad que se implementarán para evitar riesgos.

Subrayó que el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para el país, pero también un reto en materia de coordinación institucional. La claridad en las estrategias de seguridad, dijo, será clave para brindar garantías a jugadores, selecciones y a miles de visitantes internacionales que arribarán a territorio mexicano.

Transportistas advierten crisis de seguridad

La Alianza Nacional de Autotransporte y Transporte Multimodal (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) hicieron llegar un comunicado a la FIFA y a la Federación Mexicana de Futbol en el que expresaron que ya no pueden “ocultar su desesperación” frente a lo que describen como abandono institucional, decisiones públicas que les resultan adversas y un deterioro cada vez más preocupante en la seguridad de las carreteras del país.