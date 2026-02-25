Exconsejeros alertan: Reforma electoral amenaza 30 años de avances democráticos en México

La iniciativa de reforma electoral en México, encargada a Pablo Gómez, ha encendido las alertas entre exconsejeros electorales, académicos y especialistas en sistemas democráticos.

Diversas voces advierten que, de aprobarse sin cambios sustanciales, podría representar un retroceso significativo para la democracia mexicana, un modelo que —recuerdan— ha sido construido a lo largo de más de tres décadas mediante reformas sucesivas, acuerdos políticos y presión ciudadana.

¿Cuáles son los puntos más polémicos de la reforma electoral en México?

Entre los aspectos más controvertidos de la propuesta se encuentra la modificación del esquema de representación proporcional en las cámaras del Congreso, así como la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Sin embargo, el foco principal de preocupación se centra en la posible eliminación de la representación proporcional en el Senado.

De acuerdo con especialistas, este cambio alteraría el equilibrio de fuerzas en el Poder Legislativo y abriría la puerta a una mayor concentración del poder político.

“Esta reforma, de aprobarse, sobre todo la eliminación de la representación proporcional en el Senado, significa que promueves una mayor concentración del poder (...) Ahí la mayoría de Morena, en este caso, se está sirviendo con la cuchara grande para controlar todos los hilos del poder”, advierte Benito Nacif, exconsejero presidente IFE.

Riesgos para la democracia y la libertad de expresión: El trasfondo de la reforma electoral en México

Las preocupaciones no se limitan únicamente al terreno legislativo. Analistas también alertan sobre posibles efectos colaterales en derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el pluralismo político.

“Donde no hay democracia, normalmente no hay libertad de expresión”, señala el exconsejero Leonardo Valdéz Zurita, subrayando que los contrapesos institucionales son esenciales para preservar un sistema democrático saludable.

La falta de consenso, incluso entre partidos aliados de Morena, evidencia el nivel de controversia que rodea a la iniciativa. Para los expertos, cualquier reforma electoral debe construirse mediante amplios acuerdos y procesos de deliberación pública, especialmente cuando se trata de reglas que definen la competencia política.

Aunque existe coincidencia en la necesidad de contar con una democracia más eficiente y menos costosa, la advertencia es contundente: una reforma que priorice la concentración del poder por encima del equilibrio institucional podría tener consecuencias profundas para la estabilidad democrática de México.