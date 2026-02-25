Partido Verde y PT marcan distancia ante reforma electoral de Morena

La inminente presentación de la reforma electoral anunciada para este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum ha profundizado las tensiones al interior de la mayoría legislativa en el Senado y entre sus aliados. Aunque Morena impulsa los cambios como parte de una agenda para “abaratar” la democracia y fortalecer la representación popular, reconoce que todavía no tiene asegurados los votos del PT y del Partido Verde.

El senador morenista Higinio Martínez admitió que será necesario construir consensos incluso fuera del bloque oficialista.

“Yo confío en que lleguemos a un acuerdo para sacar la reforma electoral que plantea la propia presidente de la república (...) Se tiene que buscar a los senadores del Verde del PT y a senadores de otros partidos por supuesto. Ese es nuestro trabajo: convencer, buscar votos (...) ¿Porque no habríamos de buscar votos con el PAN o con Movimiento Ciudadano con el PRI? Necesitamos votos de todos los partidos, fundamentalmente a nuestros aliados y en eso estamos”, declaró.

Desde el Partido Verde, Alfonso Silva defendió que la discusión debe centrarse en la representación territorial y en la posible modificación de las candidaturas plurinominales.

“Hoy estamos viviendo en México muy diferente creemos que hoy cualquier representación popular tiene que obedecer a un criterio de territorio (...) Si las y los plurinominales tienen que ir a hacer campaña también para pedir el voto queremos que más democracia siempre será mejor”, sostuvo.

Oposición advierte riesgos para el INE y financiamiento electoral

En contraste, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, alertó sobre posibles afectaciones a la autonomía del árbitro electoral.

"Lo que es evidente es que están dialogando Y hasta donde entendemos entre ellos mismos no se han podido poner de acuerdo (...) En lo que para preocupación del país sí se pudieran poner de acuerdo es en debilitar al INE en desmantelar al órgano electoral y que entonces el INE ya no pueda vigilar adecuadamente las elecciones. Ese es el riesgo que nosotros advertimos. Y el llamado que hacemos es aquella columna vertebral de la Reforma sea evitar de manera radical que el dinero del crimen organizado esté financiando campañas políticas", expresó.

En Morena, Saúl Monreal reconoció que puede haber “atorones”, pero confió en que la reforma prosperará.

"No creo (que la reforma fracase) puede haber algunos atorones o puede haber algunas diferencias de algunos partidos, pero en lo general yo creo que va a pasar y va a ayudarle mucho a nuestro país", afirmó.

Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, llamó a convencer a los aliados y garantizar representación para las minorías que alcancen el 3% de la votación, aunque admitió diferencias sobre la distribución del financiamiento público.

El coordinador del Verde, Manuel Velasco Coello, respondió que su bancada aún analiza su postura y no ha definido si habrá voto libre.

Desde la oposición, Alejandro Moreno aseguró que el PRI no respaldará la iniciativa, a la que denominó “Ley Maduro”, y sostuvo que su partido no dará “ni un voto” a la propuesta.

