¡Ponle freno a tu carro! Así aplica el Hoy No Circula este jueves 26 de febrero

Si vas a salir este jueves 26 de febrero, más vale que revises tu placa antes de encender el motor. El programa Hoy No Circula estará vigente tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no cumplir puede salir caro.

Aquí te explicamos de forma clara qué autos no pueden circular, en qué horario aplica la restricción y qué pasa si no respetas la medida. Recuerda que este programa tiene la intención de regular los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan el jueves 26 de febrero en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el calendario oficial del programa operado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este jueves no pueden circular:



Vehículos con engomado verde

Placas con terminación 1 y 2

Holograma 1 y 2

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula los jueves?

El horario es el habitual: De 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Durante ese lapso, los vehículos con las características mencionadas deben permanecer fuera de circulación, salvo algunas excepciones.

¿Qué autos sí pueden circular aunque sea jueves?

Hay vehículos que están exentos del programa:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Ojo: si se activa una contingencia ambiental, las reglas pueden cambiar y aplicarse restricciones adicionales, incluso para hologramas 0.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Saltarse el programa puede costarte una multa que va de los 20 a 30 UMA, es decir, más de 3 mil pesos, dependiendo de la actualización vigente. Además, tu auto puede ser remitido al corralón.

Por eso, lo mejor es revisar con calma tu holograma y terminación de placa antes de salir. Un descuido puede salir más caro que un día sin coche.

Si tienes dudas, también puedes consultar los canales oficiales del gobierno capitalino o del Estado de México para confirmar que no haya cambios de última hora.