¿Qué causó el accidente donde murió Luis Armando Reynoso López y su prometida en Jalisco?

Tras el fatal accidente en la carretera León-Aguascalientes, que provocó muerte del hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso López y su prometida, el pasado 8 de agosto, autoridades continúan las investigaciones.

¿Qué causó el accidente en la autopista León-Aguascalientes?

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que viajaban el empresario de 39 años y su prometida, María Paulina salió de la cinta asfáltica tras perder el control.

El automóvil aparentemente volcó al pasar sobre un charco en el kilómetro 85, en Jalisco, lo que provocó que terminara sobre un camellón.

Aunque el chofer del automóvil, Miguel Ángel González Contreras, resultó ileso, fue trasladado de emergencia vía aérea al Centenario Hospital Miguel Hidalgo debido a lesiones graves.

En tanto que la pareja perdió la vida al momento del fuerte impacto, por lo que peritos se trasladaron a la zona para iniciar con las diligencias.

Las condiciones climáticas jugaron un papel importante en el accidente, ya que se sabe que ese día se presentaron fuertes lluvias en la región, lo que habría provocado que el asfalto estuviera resbaladizo.

¿Quién era Luis Armando Reynoso López?

Luis Armando Reynoso López tenía 39 años y era reconocido principalmente por su labor en el sector empresarial.

Nacido el 28 de julio de 1986, era arquitecto de profesión y presidente de Grupo Emporium, una compañía dedicada a la construcción con fuerte presencia en el Bajío y el estado de Querétaro.+

A diferencia de su padre, Luis Armando Reynoso Femat, quien se destacó en la política como gobernador de Aguascalientes, el joven decidió construir su carrera en el ámbito privado, enfocándose en la arquitectura y el desarrollo inmobiliario.

Su liderazgo en Grupo Emporium lo posicionó como una figura importante dentro de los negocios con presencia el zona del bajío.

Mientras las investigaciones continúan para esclarecer a cierta ciencia el accidente, este domingo 10 de agosto, se llevó a cabo la misa de cuerpo presente en honor a la pareja, quienes estaban a punto de casarse.