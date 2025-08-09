Trágico accidente en Jalisco; muere hijo del exgobernador de Aguascalientes junto a su prometida

La tarde de este viernes 8 de agosto se registró un trágico accidente carretero en el que perdió la vida Luis Armando Reynoso, hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, así como su prometida, identificada como María Paulina Ibarra.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:00 horas sobre la carretera 45 Sur, a la altura del kilómetro 85, en territorio de Jalisco. Según los primeros reportes, las condiciones de lluvia provocaron que el vehículo en el que viajaban se saliera de la cinta asfáltica.

El accidente en Jalisco dejó un herido grave

En el automóvil también viajaba Miguel Ángel, conductor de la unidad, quien resultó gravemente herido tras el accidente. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Hidalgo, donde recibe atención médica especializada.

Autoridades de rescate y cuerpos de seguridad arribaron al lugar para realizar las labores de auxilio y asegurar la zona, mientras peritos iniciaron las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente.

Luto para la familia Reynoso Femat

La noticia ha conmocionado a la política local, pues Luis Armando Reynoso Femat gobernó Aguascalientes de 2004 a 2010 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN). Hasta el momento, el exmandatario no ha emitido declaraciones públicas sobre el fallecimiento de su hijo y futura nuera.

La que ya se pronunció ante este trágico hecho, fue la actual gobernadora del estado de Aguascalientes, Tere Jiménez, quien lamentó el fallecimiento de Luis Armando Reynoso y María Paulina Ibarra.

Me uno a la pena que embarga a la familia del ex Gobernador del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por el sensible fallecimiento de su hijo, Luis Armando Reynoso López y la joven María Paulina Ibarra.



Deseo pronta resignación a familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/WMrHEkMaSy — Tere Jiménez (@TereJimenezE) August 9, 2025

Este accidente se suma a la lista de percances fatales que se registran en temporada de lluvias, cuando el pavimento mojado, la falta de visibilidad y la velocidad se convierten en factores de alto riesgo.

Incrementan riesgos en carreteras durante temporada de lluvias

Expertos en seguridad vial recomiendan extremar precauciones al conducir bajo la lluvia: reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas. La carretera 45 Sur, que conecta importantes municipios de Aguascalientes y Jalisco, ha sido escenario de múltiples accidentes, y no solo por las condiciones del tiempo, sino por el exceso de velocidad.

La investigación oficial esclarecerá si, además de las condiciones meteorológicas, hubo otros factores que contribuyeron a esta tragedia.

