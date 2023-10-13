“Hasta que Dios diga”: Tiene 93 años y Cayita difunde milenaria tradición, el telar de cintura

Cuando Leocadia "Cayita" Cruz Gómez empezó a aprender la técnica del tejido en telar de cintura tenía ocho años, era una niña cuando aprendió esta técnica milenaria y fue su mamá quien le enseñó este oficio que hoy, más de 80 años después, le hizo acreedora al Premio Nacional de Arte Popular 2023, el cual recibirá el próximo 15 de octubre.

Leocadia o "Cayita" como todos la conocen es una exponente de la técnica prehispánica del telar de cintura de Cosoleacaque, en el sur de Veracruz y ha sido notificada que ganó el premio a la trayectoria artesanal del concurso "Gran Premio Nacional de Arte Popular 2023".

"Tengo 93 ya voy para 94, sigo tejiendo y sigo enseñando. Cuando ya Dios va a decir ya me voy, hasta ahí termina doña Cayita", dice más divertida que acongojada.

Cayita tiene 93 años de edad, pero nada la detiene a seguir trabajando, continúa tejiendo indumentaria que le solicitan y compartiendo su conocimiento con el único objetivo de preservar el telar de cintura.

Su pasión, talento y dedicación nuevamente hace que Cosoleacaque y Veracruz sobresalgan por su riqueza cultural.

Ella dice y asume que su misión es que esta colorida creación con telar de cintura "no se pierda y ahorita tengo alumnos aquí en Cosoleacaque bastantes y tejen, tengo Pajapan tejen, de Ixhuapan, yo tengo mucha gente que le enseñé".

Cayita teje un refajo de dos metros de largo en tres días

Sus refajos han roto fronteras y han llegado a países como Estados Unidos, España, París, Roma, ha recibido varios premios y en el Pabellón Cultural de Cosoleacaque existe una escultura en su honor.

Su nieta asegura que tejer es su fortaleza y en tres días hace un refajo de dos metros de largo con los colores que le solicitan, siempre promoviendo el que caracteriza a Cosoleacaque.

"Siempre está tejiendo, siempre está pendiente de su telar, su fuerza y fortaleza es el telar", dice su sobrina.

Nada detiene a Cayita para seguir promoviendo su amado telar de cintura, ha trabajado la mayor parte de su vida para que no se pierda esta tradición ancestral.

El galardón lo recibirá el próximo 15 de octubre en el estado de Michoacán, por lo que se muestra contenta porque nuevamente Cosoleacaque y Veracruz sobresalen por su riqueza cultural.