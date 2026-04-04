Tierra de dolor y esperanza: El colectivo ‘Amor por los desaparecidos’ halla indicios de 14 cuerpos en Tamaulipas

El hallazgo de restos óseos en Reynosa, Tamaulipas, ha vuelto a encender las alarmas sobre la severa crisis de personas desaparecidas que atraviesa la frontera del país. El Colectivo ‘Amor por los desaparecidos en Tamaulipas’ confirmó la localización de lo que han denominado una escena con un ‘contexto bastante complejo’ en la colonia Puerta Sur, donde se encontraron indicios de al menos 14 cuerpos.

Una escena que duele: Detalles de la localización en la colonia Puerta Sur

Durante la jornada de búsqueda número 34, llevada a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, las madres y familiares integrantes del colectivo se toparon con un escenario devastador.

Se documentó la existencia de lo que según ellos, sería una 'cocina clandestina’, un término utilizado para describir sitios donde criminales intentan deshacerse de los cuerpos exponiéndolos a altas temperaturas.

En el terreno, que abarca aproximadamente 500 metros cuadrados, localizaron no solo indicios de restos humanos con exposición térmica, sino también fragmentos dispersos sobre la superficie y otros más que se encontraban enterrados.

Este reciente hallazgo de restos óseos en Reynosa subraya el nivel de violencia en la zona, pero también la inquebrantable voluntad de los colectivos de búsqueda que, con sus propios recursos, logran resultados que devuelven la esperanza a decenas de hogares.

La Fiscalía de Tamaulipas, a través del Equipo Multidisciplinario de Identificación Forense, ya resguardó e intervino el área para procesar científicamente toda la evidencia recolectada.

Llamado urgente a las familias tras descubrir la fosa clandestina

El protocolo inmediato tras ubicar esta fosa clandestina es crucial para el reconocimiento de las víctimas.

La página oficial del colectivo lanzó un aviso urgente a la población: si alguna familia reconoce prendas u objetos recuperados en el sitio, deben acudir de inmediato a la fiscalía especializada en Reynosa Tamaulipas, ubicada en la colonia Rodríguez, para solicitar las confrontas directas.

Es vital recordar que, para que las autoridades procedan legalmente y se tenga certeza forense, es un requisito estricto contar con una denuncia formal previa y que los perfiles genéticos (ADN) de los familiares directos estén completos en la base de datos institucional.

El estado sigue siendo una entidad prioritaria en la búsqueda de desaparecidos en México.

Este hallazgo de restos óseos en Reynosa no es solo dar una cifra más; representa al menos a 14 familias que hoy están un paso más cerca de la verdad y la justicia sobre sus seres queridos.