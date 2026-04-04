Rescate en Mina Santa Fe: Instalan 3 kilómetros de cableado para acelerar el bombeo de lodo

Las operaciones de rescate en la mina Santa Fe, situada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, han entrado en una fase crítica de estabilización técnica. Tras el incidente relacionado con la presa de jales, las cuadrillas de trabajo concentran sus esfuerzos en el control de las filtraciones de agua y la remoción de sedimentos mineros.

El objetivo primordial de estas maniobras es garantizar que el terreno sea lo suficientemente firme para que los rescatistas puedan aproximarse al área donde se presume se encuentran los tres operarios desaparecidos.

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Uno de los avances más significativos en las últimas horas ha sido el despliegue de infraestructura energética. Se llevó a cabo la colocación de tres kilómetros de cableado eléctrico, una medida necesaria para alimentar las potentes bombas encargadas de succionar el agua y los lodos acumulados en las galerías. Sin este refuerzo en el bombeo, el acceso a los niveles inferiores resultaría imposible debido a la inestabilidad de los residuos.

Técnicas de ingeniería para asegurar el avance de las brigadas

En el punto conocido como el tapón del crucero, se ejecutan tareas de limpieza profunda y un procedimiento de sellado mecánico. Estas acciones buscan mitigar los riesgos de nuevos desprendimientos durante las labores de salvamento.

De manera paralela, se ha aplicado la técnica denominada chifloneo en la parte superior de los túneles; este proceso consiste en utilizar aire o agua a presión para retirar de forma controlada cualquier fragmento de roca o material suelto que represente una amenaza para el personal en el interior.

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Durante la madrugada se fortalecieron las acciones con la incorporación de brigadas especializadas en rescate minero provenientes de Zacatecas, sumando experiencia y capacidades a las labores en sitio. pic.twitter.com/msbAGgs7zt — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 31, 2026

Una vez que el terreno fue despejado de escombros, los especialistas procedieron a realizar perforaciones especializadas, conocidas como barrenos, directamente en la estructura rocosa.

Estas aperturas sirven para insertar anclas de soporte, las cuales funcionan como el esqueleto para un muro de concreto que se está construyendo actualmente. Este muro tiene la función de reforzar la arquitectura de la mina y prevenir colapsos adicionales mientras se progresa hacia el punto de localización de los trabajadores.

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Operativo conjunto en las entrañas de El Rosario

El despliegue en la mina Santa Fe cuenta con la participación de diversas corporaciones de seguridad y organismos de protección civil, además de especialistas de la Comisión Federal de Electricidad. El equipo de trabajo se integra también con brigadistas expertos en rescate minero que se han trasladado desde distintos estados del país, sumándose al personal de compañías privadas del sector.

A pesar de la complejidad del entorno, las tareas de búsqueda no han presentado interrupciones. El enfoque actual se mantiene en la seguridad técnica, utilizando maquinaria pesada y tecnología de perforación para asegurar cada metro avanzado.

El éxito de la misión depende directamente de la consolidación del muro de refuerzo y de la capacidad de evacuación de los jales, factores que determinarán qué tan pronto podrán los rescatistas establecer contacto con la zona afectada por el derrumbe.