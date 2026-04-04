Aeronave cae en plena Semana Santa en Zitácuaro, Michoacán; hay 5 lesionados

La tarde de este viernes 3 de abril de 2026, un helicóptero que realizaba vuelos turísticos se desplomó en un campo abierto cercano a la Presa del Bosque, en el municipio de Zitácuaro. El incidente dejó al menos cinco personas lesionadas, de acuerdo con reportes preliminares de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió en el contexto de las actividades de Semana Santa, específicamente durante un evento conocido como Presa Fest 2026, donde la aeronave ofrecía recorridos turísticos a los asistentes.

¿Qué pasó con el helicóptero en Zitácuaro?

De acuerdo con la información inicial, el helicóptero se encontraba realizando un vuelo turístico cuando, por causas aún desconocidas, sufrió una falla que provocó su caída.

Tras el impacto, también se reportó un conato de incendio, lo que generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona. Sin embargo, la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que la situación se agravara.

Habitantes cercanos fueron los primeros en auxiliar a los tripulantes y pasajeros, mientras se realizaba el reporte al número de emergencias.

#LoÚltimo | Se registró la caída de un helicóptero en un campo abierto aledaño a la Presa del Bosque, ubicada en el municipio de #Zitácuaro, hecho que al parecer dejó personas lesionadas, de acuerdo con información preliminar.



Trascendió que la mencionada aeronave realizaba… pic.twitter.com/Ci6P8p2Ks8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

¿Cuántos lesionados dejó el desplome del helicóptero?

Autoridades locales confirmaron que al menos cinco personas resultaron lesionadas tras el accidente. Entre ellos se encuentra el copiloto, quien presentó una crisis nerviosa, pero no requirió traslado hospitalario.

Los otros cuatro lesionados sí fueron trasladados a la Clínica Memorial para recibir atención médica. Entre las lesiones reportadas destacan:



Dolor y adormecimiento en extremidades

Posible compromiso en cervicales

Taquicardia

Posibles lesiones en arcos costales

Crisis nerviosa

Hasta el momento, no se ha informado sobre víctimas fatales.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro acudieron rápidamente al lugar tras recibir el reporte a las 17:35 horas. Se movilizaron unidades de rescate, incluyendo motobombas y personal especializado.

Al llegar, confirmaron el desplome de la aeronave dentro del área donde se realizaba el evento, por lo que procedieron a atender a los lesionados y controlar el riesgo de incendio.

La coordinación entre bomberos, paramédicos y habitantes permitió una atención oportuna en los primeros minutos tras el accidente.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado qué originó la caída del helicóptero. Se informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer si se trató de una falla mecánica, error humano o algún otro factor.

El hecho ha generado preocupación entre los asistentes al evento y habitantes de la zona, especialmente por tratarse de una actividad turística en temporada alta.

Accidente en plena temporada vacacional en Zitácuaro

Este incidente ocurre en uno de los periodos con mayor afluencia turística en el país, lo que pone en la mira las condiciones de seguridad en este tipo de servicios recreativos.

Mientras avanzan las investigaciones, los lesionados permanecen bajo observación médica y se espera que en las próximas horas se brinde información más detallada sobre su estado de salud y las causas del accidente.

