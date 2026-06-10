EU prepara ataques por tierra contra el narcotráfico de México; advierte Trump: ‘Odio tener que decirlo’

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que continuará con el c ombate contra cárteles del narcotráfico en México . Durante una conferencia este miércoles 10 de junio en la Casa Blanca, el mandatario presumió una reducción de hasta el 97 por ciento del flujo de drogas que llegaban vía marítima, por lo que ahora la misión es golpear a estos grupos con ataques terrestres.

La nueva advertencia contra el narcotráfico viene de una serie de resultados positivos contra grupos criminales; Donald Trump señaló que, en los últimos 12 meses, el ingreso de fentanilo a territorio estadounidense cayó cerca de 60 por ciento; sin embargo, reiteró que la tarea se mantendrá, pues siguen cruzando cargamentos a su país.

El presidente estadounidense fue claro con su mensaje: la estrategia contra los cárteles se reforzará por la vía terrestre.

"Odio decir esto sobre México, pero ahora estamos concentrados en las drogas que entran por tierra", declaró Trump.

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🇲🇽🇺🇸 "Me da pena decírselo a México": esto comentó Trump sobre los cárteles



🚨 El presidente de EEUU, Donald Trump, insistió en que su Gobierno ahora está enfocado en impedir que las drogas entren a su país "por tierra", en línea con las constantes amenazas que ha lanzado… pic.twitter.com/Sb1ngwoZvB — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 10, 2026

Refuerzan presupuesto para seguridad fronteriza

El anuncio ocurrió durante la firma de la denominada Ley de Seguridad de América, una iniciativa con la que el gobierno busca fortalecer las capacidades operativas de distintas agencias federales encargadas de la vigilancia fronteriza y el combate a delitos relacionados con el crimen organizado.

De acuerdo con lo expuesto por Trump, la legislación contempla recursos multimillonarios destinados a fortalecer áreas estratégicas de seguridad. Entre ellas se encuentran el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, instituciones que tendrán mayores herramientas para ampliar operativos y reforzar tareas de vigilancia.

El mandatario también relacionó estos resultados con las políticas migratorias impulsadas durante su administración, al señalar que el endurecimiento de controles permitió incrementar la capacidad de respuesta de las autoridades ante actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas.

Persisten tensiones entre México y Estados Unidos

Las declaraciones ocurren en un contexto marcado por las diferencias entre ambos países en materia de seguridad y combate al narcotráfico; el tráfico de fentanilo continúa siendo uno de los principales temas de preocupación para Washington, mientras que las estrategias para frenar el flujo de drogas siguen ocupando un lugar central en la agenda bilateral.

Con este nuevo posicionamiento, Trump dejó claro que su gobierno mantendrá la presión sobre las rutas utilizadas por organizaciones criminales y que la vigilancia en la frontera terrestre seguirá siendo una de las prioridades de su estrategia de seguridad durante los próximos meses.