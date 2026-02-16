¡No es tu celular! Reportan caída de X, antes Twitter, este lunes; qué fallas tiene la plataforma

¡Atención, usuarios! En las primeras horas de este 16 de febrero 2026, se registró la caída de X, antes Twitter; hasta el momento se desconoce si las fallas son a nivel mundial o nacional.

Se cuentan con más de mil 200 reportes por fallas en la plataforma, según datos de DownDetector.

¿Qué fallas presenta X hoy 16 de febrero 2026?

Usuarios aseguran que al intentar entrar a X, antes Twitter, la página no carga, únicamente entra a la página principal y muestra el siguiente mensaje: "Algo salió mal. Intenta cargar". Acompañado de un botón azul para actualizar la plataforma.

Al dar clic en el botón azul, la página vuelve a mostrar el mismo mensaje, mostrando la página completamente en blanco.

Hasta el momento, la red social no ha dado una explicación respecto a las fallas en la plataforma, por lo que los usuarios se encuentran confundidos.

Los problemas se concentraron en la conexión con el servidor|X

Información en proceso...