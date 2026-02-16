¡No es tu celular! Reportan caída de X, antes Twitter, este lunes; qué fallas tiene la plataforma
Se reporta la caída X, antes Twitter, en las primeras horas de este lunes; la plataforma presenta algunas fallas.
¡Atención, usuarios! En las primeras horas de este 16 de febrero 2026, se registró la caída de X, antes Twitter; hasta el momento se desconoce si las fallas son a nivel mundial o nacional.
Se cuentan con más de mil 200 reportes por fallas en la plataforma, según datos de DownDetector.
¿Qué fallas presenta X hoy 16 de febrero 2026?
Usuarios aseguran que al intentar entrar a X, antes Twitter, la página no carga, únicamente entra a la página principal y muestra el siguiente mensaje: "Algo salió mal. Intenta cargar". Acompañado de un botón azul para actualizar la plataforma.
Al dar clic en el botón azul, la página vuelve a mostrar el mismo mensaje, mostrando la página completamente en blanco.
Hasta el momento, la red social no ha dado una explicación respecto a las fallas en la plataforma, por lo que los usuarios se encuentran confundidos.
Información en proceso...