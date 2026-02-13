EU ofrece hasta 2,600 dólares y vuelo GRATIS a migrantes; estas son las condiciones de CBP Home

El gobierno de Estados Unidos mantiene una nueva estrategia migratoria que ha generado debate dentro y fuera de la “unión americana”: ofrecer hasta 2,600 dólares en apoyo económico, además del pago del vuelo de regreso y el perdón de multas migratorias para aquellas personas (migrantes) que salgan voluntariamente del país utilizando la aplicación oficial CBP Home.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, como parte de una política que busca reducir la migración irregular, además de descongestionar el sistema de deportaciones, promoviendo salidas “en los propios términos” de los migrantes.

DHS ahora ofrece 2,600 dólares, tu vuelo de regreso, y el perdón de tus multas si utilizas la app CBP Home para regresar voluntariamente a casa. ¿Tienes familiares con estatus ilegal en los EE.UU.? Diles que aprovechen esta oportunidad y salgan en sus propios términos. Vivir en… pic.twitter.com/xefKH8n8V7 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 13, 2026

Programa de salida voluntaria: Así funciona la aplicación oficial CBP Home

¿Cómo funciona este programa de salida voluntaria? De acuerdo con el DHS, las personas en situación migratoria irregular pueden registrarse a través de la aplicación CBP Home, una plataforma oficial del gobierno estadounidense. Al hacerlo, y después de cumplir con los requisitos establecidos, los migrantes solicitantes podrán acceder a:

Un estipendio de hasta 2 mil 600 dólares



Boleto de avión a su país de origen



Perdón de ciertas multas migratorias civiles



Salida sin arresto ni proceso de deportación forzada.

Cabe señalar que las autoridades norteamericanas recalcan que este proceso no equivale a un estatus legal, sino a una alternativa a la detención y deportación tradicional.

You can go home with a fresh start!



Receive a FREE flight home and a $2,600 exit bonus when you use CBP Home to self-deport. This benevolent offer from Americans will spare you the hassle of deportation and set you up for a GREAT life wherever you came from.



Go to… pic.twitter.com/ZbHaX88RUH — Homeland Security (@DHSgov) February 4, 2026

El mensaje de la administración Trump: “salgan en sus propios términos”

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), subrayan que vivir en Estados Unidos de manera ilegal es un delito, y que este programa busca enviar un mensaje claro: “Quienes no cuenten con estatus legal deben abandonar el país, pero ahora con incentivos económicos y sin el uso de la fuerza”.

Esta medida se da en el contexto del endurecimiento del discurso migratorio impulsado por el presidente Donald Trump, quien ha reiterado su política de mano dura en la frontera bajo el lema “Ni Lo Intentes”.

¿A quiénes va dirigido este apoyo?

El DHS señala que el programa está dirigido a migrantes indocumentados que actualmente residen en Estados Unidos, incluidos aquellos con procesos administrativos pendientes, siempre que acepten regresar voluntariamente a su país de origen.

Las autoridades estadounidenses recomiendan que familiares de personas en estatus irregular informen sobre esta opción, antes de enfrentar detenciones, procesos judiciales o deportaciones forzadas.

Alternativa a detenciones y deportaciones: Política que divide opiniones

Mientras la administración Trump defiende la medida como más eficiente y menos costosa que las deportaciones tradicionales, organizaciones civiles advierten que el programa podría presionar a personas vulnerables a abandonar el país sin garantías a largo plazo.

La pregunta que llega a la mente es: ¿Este incentivo económico es una solución humanitaria o una nueva forma de expulsión migratoria?

