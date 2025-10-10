¡Va al reclusorio! Lex Ashton “N”, alumno del CCH Sur acusado de matar a compañero, salió del hospital

Lex Ashton “N”, alumno del CCH Sur, acusado de matar con un arma punzocortante a compañero, fue dado de alta del hospital donde se encontraba y agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Así fue como las autoridades trasladaron a Lex Ashton al #ReclusorioOriente





El joven es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, tras los hechos ocurridos el 22 de septiembre pasado, por lo que será trasladado al Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, donde un juez lo requiere y se definirá su situación jurídica.

Ataque en plantel educativo de Coyoacán deja un estudiante fallecido. Un alumno con capucha ingresó al plantel ubicado en Boulevard Cataratas y agredió con una navaja a otro estudiante, quien perdió la vida. Un trabajador resultó herido al intentar detener al agresor.





¿Qué pasó en el CCH Sur? Alumno muere tras ataque

La Fiscalía de CDMX informó que investigaría los hechos ocurridos en el CCH Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán, donde un alumno menor de edad murió y un trabajador que intentó detener a Lex Ashton “N” fue atacado.

La investigación inició por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas, derivado de los hechos ocurridos este mediodía al interior del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con las primeras indagatorias, alrededor de las 13:00 horas, un estudiante identificado como Lex Ashton “N”, de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en el estacionamiento de la institución.

Durante el intento de contener al agresor, el trabajador administrativo Armando “N”, de 65 años, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Apuñalamiento en CCH Sur desata crisis de inseguridad en la UNAM; lo advirtieron en 2018

Lex Ashton “N” se lanzó al vacío tras querer escapar del CCH Sur

El probable responsable, quien portaba una capucha al momento de los hechos, intentó huir; al percatarse de que era seguido, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde actualmente permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las autoridades educativas fueron quienes atendieron la emergencia al interior del inmueble y posteriormente quien entregó al probable responsable a los elementos de la SSC, para su puesta a disposición ante la Fiscalía.

¿Mamá de Lex Ashton “N” sabía de la agresión en CCH Sur?

La policía de CDMX y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) señalaron que el lunes 22 de septiembre se recibió una llamada en el 9-1-1 de una persona que se identificó como madre de un estudiante, quien solo refirió que no lograba localizar a su hijo y que, en su habitación, faltaban algunos objetos.

De acuerdo con el protocolo de atención de las y los operadores de la línea de emergencias, la llamada fue registrada y canalizada al área de despacho de la SSC para su atención inmediata.

En tanto, aseguró que desde el primer momento se actuó en coordinación con las autoridades correspondientes y el personal operativo actuó de acuerdo con los lineamientos de atención ante reportes de emergencia.