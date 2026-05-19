Abejas tendrán protección prioritaria en CDMX tras nueva ley aprobada

Las abejas y otros polinizadores ya cuentan con un nuevo respaldo legal en la capital del país. El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó por unanimidad la nueva Ley para el Fomento Apícola y la Conservación de Polinizadores, una medida que busca fortalecer la actividad apícola, proteger los ecosistemas y contribuir a la soberanía alimentaria.

Protección para las abejas

Con 46 votos a favor y sin abstenciones ni votos en contra, el nuevo ordenamiento reconoce a las abejas como especies de protección prioritaria y establece acciones concretas para preservar sus hábitats, impulsar la educación ambiental y fomentar buenas prácticas dentro del sector apícola.

Durante la discusión en el Pleno, el diputado Paulo Emilio García González, presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, destacó que la legislación contempla sanciones para quienes dañen enjambres o utilicen plaguicidas peligrosos en los procesos de producción.

🏛️🐝 En impulso a la protección de la biodiversidad urbana, el #CongresoCDMX aprobó con modificaciones reformas a la Ley Ambiental de la Ciudad de México para promover incentivos en favor de la conservación de polinizadores. pic.twitter.com/ECFyTfGkPI — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 19, 2026

Además, explicó que la nueva ley reconoce formalmente a la apicultura como una actividad productiva estratégica para la capital.

Entre los puntos más relevantes se encuentra que el robo de abejas será equiparado al robo de ganado, así como la creación de santuarios de polinización y el fortalecimiento del programa “Jardines de Polinización”.

Dos mil especies de abejas en México

En la misma sesión también se avaló una reforma a la Ley Ambiental de la Ciudad de México impulsada por la diputada Elvia Estrada Barba, con el objetivo de que la Secretaría del Medio Ambiente promueva incentivos para la conservación de los polinizadores.

La legisladora recordó que cerca del 75 por ciento de los cultivos alimentarios del mundo dependen de estos insectos, fundamentales para la producción de frutas, verduras y semillas. También advirtió sobre el alarmante riesgo que enfrentan las abejas, cuya tasa de extinción es hasta mil veces mayor de lo normal.

“México tiene más de dos mil especies de abejas; somos el segundo país con mayor diversidad y no contábamos con una ley local que las protegiera”, subrayó.

Como parte del reconocimiento al trabajo de los apicultores, en el Recinto Legislativo de Donceles se realizó una expo-venta de productos derivados de la miel, donde participaron beneficiarios del programa “Jardines para la Vida”, integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) y productores provenientes de zonas rurales como Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan.