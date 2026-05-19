¿La contingencia ambiental seguirá afectando al Valle de México? Esto prevé la UNAM para mayo

Aunque mayo suele ser uno de los meses más complicados para la calidad del aire en el Valle de México, especialistas de la UNAM consideran que este 2026 podría cerrar con menos episodios de contingencia ambiental respecto a los registrados en años anteriores; aun así, las altas temperaturas y el incremento de ozono mantendrán vigilancia constante sobre la atmósfera de la región.

Investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático explicaron que, si bien el calor favorece el aumento de contaminantes, este año no se perfilan condiciones extremas como las observadas en otras temporadas; por ello, el Valle de México podría enfrentar un mayo menos severo en materia ambiental , aunque el riesgo no desaparecerá por completo.

¿Qué es una contingencia ambiental y por qué se activa?

La contingencia ambiental es una medida que se aplica cuando la concentración de contaminantes alcanza niveles considerados dañinos para la salud; en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa estas alertas principalmente cuando el ozono y partículas contaminantes superan ciertos límites establecidos.

Durante estos episodios suelen aplicarse restricciones vehiculares, reducción de actividades industriales y recomendaciones para evitar actividades físicas al aire libre; además, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias son los grupos más vulnerables ante la mala calidad del aire.

Especialistas recuerdan que el ozono no se emite directamente; se forma cuando contaminantes generados por vehículos, industrias y productos químicos reaccionan con la radiación solar y el calor. Por eso, entre febrero y junio aumentan las probabilidades de contingencia ambiental en la región.

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🌫️ Ante una contingencia ambiental, lo más importante es cuidar tus salud. 😷



👀 Cuando se activa una contingencia ambiental en la #CapitalDeLaTransformación, significa que hay una alta concentración de contaminantes en el aire, 🚗 por ello te brindamos las recomendaciones para… pic.twitter.com/5khAKYFkGC — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 18, 2025

¿Qué provoca el aumento de ozono en el Valle de México?

De acuerdo con investigadores del ICAyCC de la UNAM, las emisiones vehiculares continúan siendo uno de los principales factores relacionados con la formación de ozono; sin embargo, actualmente también influyen productos de limpieza aromáticos, solventes y hasta el uso doméstico de gas.

La combinación entre altas temperaturas, radiación solar intensa y contaminantes acumulados favorece las reacciones químicas que deterioran la calidad del aire; por ello, incluso con algunas lluvias presentes, mayo sigue siendo considerado uno de los meses más delicados para la atmósfera capitalina.

El investigador Jorge Zavala Hidalgo explicó que este año podrían registrarse incrementos de ozono, pero sin llegar a escenarios tan extremos como los observados en otros periodos recientes; además, señaló que el comportamiento atmosférico actual apunta a una temporada menos intensa en comparación con el promedio de la última década.

¿Las lluvias realmente ayudan a disminuir la contingencia ambiental?

Una de las creencias más comunes es que las lluvias “limpian” automáticamente el aire; sin embargo, especialistas y organizaciones ambientales advierten que la realidad es más compleja.

La lluvia puede ayudar a fijar ciertas partículas contaminantes en el suelo y generar una sensación de aire más fresco; aun así, eso no significa que todos los contaminantes desaparezcan por completo.

Expertos explican que las precipitaciones son más efectivas cuando vienen acompañadas de viento, ya que las corrientes de aire ayudan a desplazar contaminantes fuera de la ciudad; además, las lluvias vespertinas reducen la radiación solar y frenan parcialmente la formación de ozono.

También influye la intensidad de la lluvia; mientras una llovizna ligera apenas modifica las condiciones atmosféricas, precipitaciones más fuertes pueden arrastrar partículas PM10 y otros contaminantes hacia el suelo.

Lo que prevé la UNAM para mayo en el Valle de México

Aunque las altas temperaturas continuarán durante las próximas semanas, investigadores consideran que mayo de 2026 no se perfila como uno de los años más críticos para la contingencia ambiental en el Valle de México; aun así, las autoridades mantendrán monitoreo constante debido a que el comportamiento del ozono puede cambiar rápidamente dependiendo del calor, la radiación solar y los vientos.

La UNAM insistió en que el riesgo de mala calidad del aire seguirá presente durante la temporada; por ello, especialistas recomiendan mantenerse atentos a reportes oficiales y reducir actividades al aire libre cuando se registren niveles elevados de contaminación.