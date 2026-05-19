Saúl Monreal insiste en competir en Zacatecas aunque Morena ya le cerró la puerta por “nepotismo”

Morena volvió a cerrarle la puerta al senador Saúl Monreal para buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas. El mensaje ahora vino desde la dirigencia nacional, donde Ariadna Montiel dejó claro que el partido no permitirá que familiares “transmitan” el poder entre ellos.

La declaración suena contundente… al menos en el discurso. Porque mientras Morena presume una supuesta cruzada contra el nepotismo, dentro del mismo movimiento siguen apareciendo apellidos reciclados, grupos familiares acomodados y redes de poder que llevan años beneficiándose del aparato político a pesar de los señalamientos por narcotráfico. En Zacatecas, el apellido Monreal pesa más que cualquier estructura partidista, aunque ahora quieran fingir sorpresa.

Montiel aseguró que en Morena “eso no va a pasar”, en referencia a que Saúl releve a su hermano, el actual gobernador David Monreal. Incluso trató de suavizar el golpe diciendo que buscarán diálogo con el senador para mantener la unidad del movimiento.

Pero el mensaje político ya fue enviado: la candidatura está prácticamente vetada.

Saúl Monreal insiste aunque en Morena ya le marcaron límite

Pese al freno, Saúl Monreal volvió a defender su intención de competir. En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, el senador reclamó que Morena debe tener procesos “incluyentes” y evitar actitudes sectarias dentro del partido.

También lanzó indirectas contra las dirigencias locales y nacionales, acusando prácticas facciosas y excluyentes. Eso sí, intentó bajar la presión diciendo que la gubernatura “no es una obsesión”.

El problema para Saúl Monreal es que la narrativa "ya cambió". Morena aprobó en 2025 su llamada Ley Antinepotismo y ahora necesita vender públicamente la idea de que sí combate los cacicazgos familiares aunque muchos dentro del partido sigan heredando posiciones, candidaturas y cuotas de poder.

Porque la ironía salta sola: Morena quiere poner de ejemplo a Saúl Monreal mientras otros grupos cercanos al régimen continúan acomodándose sin demasiado problema.

El apellido Monreal se convirtió en símbolo del poder familiar en Zacatecas

Durante años, la familia Monreal construyó una maquinaria política que domina buena parte de Zacatecas. Entre alcaldías, senadurías, diputaciones y el gobierno estatal, el apellido se volvió sinónimo de control político.

Por eso, dentro y fuera de Morena hay quienes consideran que impedir la candidatura de Saúl es más una medida mediática que un verdadero combate al nepotismo.

Al final, el partido intenta vender austeridad moral mientras sigue atrapado en las mismas prácticas que antes criticaba. Y aunque hoy Morena le cierre la puerta a Saúl Monreal, la discusión de fondo sigue viva: ¿de verdad quieren acabar con los clanes políticos o solo administrar cuáles sí pueden quedarse?